Raúl García reconoce que acabó enfermo en La casa de los famosos Raúl García confiesa que terminó enfermo en el reality show La casa de los famosos de Telemundo. Los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras ser eliminado de la tercera temporada de La casa de los famosos (Telemundo), Raúl García confiesa que se enfermó antes de su salida del reality show. "Tal vez llegué a un momento donde la gente ya no se identificó conmigo, o donde la gente se identificó más con otras personas y vieron a otras personas con más ánimo, con más ganas de seguir adelante, ya que yo en las últimas semanas me sentía súper triste, ya cansado, y llegué al punto hasta de enfermarme", confesó a Mezcal TV. Raúl confiesa que su cuerpo le dio la señal de que era hora de salir del reality show. "Yo me estaba enfermando porque adentro —como no tenemos ningún estímulo de nada— cualquier emoción que sientas es a mil, entonces sentir todas esas emociones todos los días hizo que mi cuerpo como que dijera: 'Raulito, algo está pasando y eso no es para ti'". El fundador de la empresa Touch of Orchids tuvo una crisis de salud. "Me empezó a subir la presión, se me hinchó el cólon, ya después la vejiga estaba mal y dije: 'no, eso no, tal vez mi cuerpo me está diciendo, Dios me está diciendo, que es hora', y yo, feliz", añadió. Raul Garcia Credit: Cortesía de Telemundo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sin embargo, dice que la experiencia fue un aprendizaje. "He aprendido que primero que todo, todos los sueños son válidos, que uno puede soñar y que los sueños se pueden cumplir", afirma. "Como yo, que entré a La casa de los famosos, y yo lo veía algo super lejano, y soñarlo y hacerlo es increíble". García dijo que hizo una gran amistad con Paty Navidad, Dania Ramírez, José Rodríguez y Yameyry Infante 'La materialista'. ¿Qué hizo al salir del reality show? "Lo primero que hice fue llegar y darle el abrazo, el beso más grande a mi pareja, darle todo el amor que no pude, decirle todos los 'te amo' y después comer, comerme unos tacos que fue lo más rico", cuenta risueño. Saludos, MezcalTV

