La difícil situación que vive Raúl García a 1 mes del final de La casa de los famosos 3 El que fuera concursante de la tercera temporada del exitoso reality show de Telemundo abrió este lunes su corazón a través de las redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No todos los concursantes asimilan de la misma manera su paso por La casa de los famosos y la experiencia tan intensa que supone estar tantos meses encerrado. Mientras que unos logran retomar con facilidad la vida que dejaron fuera, otros experimentan un fuerte desajuste emocional al volver a la realidad que les hace no encajar en ningún sitio. Esto es lo que le está sucediendo a Raúl García, quien a 1 mes de haber concluido su participación en el exitoso reality show de Telemundo no ha podido "ajustarse al mundo". El experto en orquídeas, quien está casado con el fotógrafo Alan Phillip, abrió su corazón este lunes a través de las redes sociales y reveló la difícil situación que se encuentra viviendo. Raúl García Raúl García | Credit: Instagram Raúl García Raul García, a corazón abierto Raúl García Raúl García | Credit: Instagram Raúl García "Desde que salí de La casa de los famosos no he podido ajustarme al mundo, aun después de un mes siento como que no encajo en ninguna parte y compartir con mis seres queridos se me ha hecho difícil. La risa se me convierte en tristezas y la ansiedad es más grande que nunca", confesó. "Pero como buen guerrero sigo luchando y me pongo como ejemplo para enseñar que no todo es color de rosa". Raúl García Raúl García y su esposo | Credit: Instagram Raúl García "Sé que muchos dirán que lo tengo todo y eso lo tengo muy presente ya que mi todo es la gente que me ama, pero muchas veces las cosas emocionales son cosas que están fuera de nuestro control", continuó compartiendo. "Mañana será un día mejor y eso me emociona". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los mensajes de apoyo de sus seguidores no se hicieron esperar. "No es fácil pero lo mejor es buscar ayuda profesional para que tengas ese apoyo profesional y así encuentres cómo manejar tus emociones y encontrar tu centro", le recomendó una persona. "Busca ayuda profesional y toma solo un día a la vez, recuerda que la vida es eso subidas y bajadas pero al final del día es linda", se puede leer en otro de los cientos de comentarios que inundaron su publicación.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La difícil situación que vive Raúl García a 1 mes del final de La casa de los famosos 3

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.