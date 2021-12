Raúl de Molina y su esposa sufren accidente en España: "Ya no teníamos aire" En medio de sus vacaciones en la ciudad de Madrid, el conductor y su esposa Mily de Molina compartieron el gran susto que se llevaron. "Nos salvaron la vida los bomberos españoles". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La Navidad está aquí mismo y eso significa viajes y reuniones familiares. En el caso de Raúl de Molina y su esposa Mily, la pareja optó por hacer lo que más les gusta, recorrer el mundo y explorar rincones especiales en sus vacaciones. Los enamorados hicieron una parada en la bella Madrid para disfrutar del espíritu navideño que se respira en las calles de la capital española. En medio de tanta algarabía y alegría, el matrimonio sufrió un accidente que, como buen comunicador, el cubano reportó en sus redes. Lo hizo cuando el incidente ya había pasado y con este video confirmó que habían sobrevivido al susto de muerte que vivieron. "Nos salvaron la vida los bomberos españoles", explicó. Aunque en su tono de voz ya se le notaba más tranquilo, tanto Raúl como su esposa pasaron momentos de terror encerrados en un ascensor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Nos quedamos atrapados en un elevador en Madrid por 40 minutos. Ya no teníamos aire y se hacía casi imposible respirar cuando los bomberos nos rescataron", contó el co-presentador de El gordo y la flaca en sus redes. Raúl de Molina Raúl de Molina | Credit: IG/Raúl de Molina El rostro de su querida Mily reflejaba el malestar que habían pasado hasta que finalmente fueron liberados por el equipo de bomberos, a quienes agradecieron, con foto incluida, que, literalmente, les salvaran la vida. Con un "viva España" y su gran sentido del humor, Raúl dejó a un lado esta anécdota no precisamente graciosa para seguir disfrutando de su viaje a este país y su rica oferta culinaria.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Raúl de Molina y su esposa sufren accidente en España: "Ya no teníamos aire"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.