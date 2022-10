Raúl de Molina muestra impactado el episodio que ha vivido en sus vacaciones con su esposa Desde África, donde se encuentra pasando unos días, el presentador cubano hizo cómplices a sus seguidores de un momento tan único como inesperado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si hay algo que le apasiona a Raúl de Molina es subirse en el avión y partir de viaje. Hay destinos nuevos que se anima a descubrir, pero hay otros que ya tienen cautivado su corazón y trata de repetir. África es uno de ellos. Concretamente en la zona del Sur. Desde allí es que el presentador ha ido compartiendo momentos muy especiales con los locales y, por su puesto, junto a su compañera de lujo, su esposa Mily. Pero sin duda, ha sido un episodio vivido en estos días lo que le ha paralizado el corazón y dejado casi sin palabras de la emoción. Raúl de Molina Molina y su esposa Mily | Credit: (Photo by Paul Morigi/Getty Images for TelevisaUnivision) Un momento tan único como inesperado del que ha dejado constancia en su perfil de Instagram para que todos, aunque sea desde la distancia, puedan observar tanta belleza. "Esto nunca lo he visto en mi vida, así tantos", adelantó en este video. En medio de este recorrido en jeep por lo más profundo de la selva africana, la pareja se encontró con este grupo de leones que pararon frente a ellos con total tranquilidad a beber agua del río. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un verdadero homenaje a la belleza de la naturaleza y sus seres de los que sigue capturando instantes muy especiales para su lente y su retina. "No puedo creer lo que estoy viendo ante mí", dijo de esta otra manada de leones comiendo su manjar del día. En medio de esos caminos de tierra, en esta ocasión en Soweto, Johannesburgo, Raúl se encontró con un Barber Shop donde paró a cortarse el pelo. El resultado final no tuvo nada que envidiar al de los salones más prestigiosos. Pequeños detalles que significan y llenan mucho.

