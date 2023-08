"Lo menos que he pesado desde el 2008": Raúl de Molina sigue perdiendo peso y revela cuántas libras ya ha perdido El cambio físico en el conductor de El gordo y la flaca (Univision) es cada vez más visible. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Raúl de Molina Raúl de Molina en febrero de 2022; Raúl de Molina ahora | Credit: Mezcalent; El gordo y la flaca El cambio físico en Raúl de Molina es cada vez más visible. En noviembre del año pasado, antes de viajar a Las Vegas para los Latin Grammy, el presentador de El gordo y la flaca (Univision) comenzó un tratamiento para bajar de peso: las inyecciones de semaglutida. "Las inyecciones son un grupo de fármacos que se denomina GLP-1, este tipo de medicamentos son un tipo de péptidos que bloquean ciertos receptores en el estómago y el intestino y juegan un poco con ese mensaje del estómago al cerebro de hacernos sentir con hambre. Al bloquear estos receptores entonces nos sentimos satisfechos por más tiempo y el cerebro no manda la señal que tenemos hambre, además [hacen mas lenta] la digestión, esto hace que la persona no tenga ganas de comer y eso ayuda a disminuir la cantidad de calorías al día", explicaba meses atrás el doctor Daniel Campos en entrevista con People en Español. Desde noviembre hasta hoy, el conductor cubano ha logrado perder ya 53 libras. Una disminución de peso que no ha pasado desapercibida para su compañera Lili Estefan. Raúl de Molina Raúl de Molina Left: Raúl de Molina en febrero de 2022 | Credit: Mezcalent Right: Raúl de Molina ahora | Credit: El gordo y la flaca "Antes de empezar quiero decir que hoy especialmente veo a Raúl superguapo", comentó la presentadora cubana este jueves en el show de farándula de las tardes de Univision. Lili Estefan Lili Estefan y Raúl de Molina este jueves en El gordo y la flaca | Credit: El gordo y la flaca "Lili me dice esto porque esta mañana yo le mandé una foto, le dije 'estoy en este peso', le dije 'lo menos que he pesado desde el 2008'. Se lo mandé temprano en la mañana, como a las 8 y media de la mañana, estaba feliz", compartió Raúl. Como amiga y compañera de trabajo, la sobrina del productor musical Emilio Estefan ha sido testigo en todo momento del proceso de Raúl para bajar de peso, por lo que es la primera en celebrar sus logros y sus avances. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¿Cuántas [libras] más quieres perder? ¿Cuál es la meta?", le preguntó Lili en el show. El conductor reconoció que ahora se le está haciendo "más difícil" perder peso, pero dejó claro que el sobrepeso nunca ha sido un motivo de infelicidad o amargura en su vida. "Yo soy un gordo feliz", aseveró. "La gente me dice '¿te sientes mejor [ahora que has perdido tantas libras]?' y yo le digo 'me siento un poquito mejor, pero no mucho mejor que antes'".

