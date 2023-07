Raúl De Molina hace inesperada revelación sobre Rauw Alejandro: "Lo tengo de muy buena fuente" El co-presentador de El gordo y la flaca dio el nombre de la cantante con quien, supuestamente, el artista podría haber tenido algo tras su ruptura con Rosalía. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que Rauw Alejandro y Rosalía anunciaran su ruptura hace unos días, las noticias a su alrededor, no han cesado. Ambos volvieron a compartir mensajes asegurando el respeto que se tienen y, en el caso del artista, que no había habido infidelidad alguna. Su ruptura, a pesar de las aclaraciones de ambos invitando a la gente a no hacerse "películas", sigue dando de qué hablar. Rauw y Raúl Raúl De Molina hace confesión sobre su tocayo | Credit: Raúl De Molina: (Photo by Alexander Tamargo/Getty Images for Venue Magazine) Rauw Alejandro: (Photo by Hector Vivas/Getty Images) Ahora ha sido Raúl De Molina quien, a través de su programa, El gordo y la flaca, ha revelado el nombre de otra cantante a quien Rauw podría estar especialmente unido. Eso sí, después de romper con la cantante española. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Me han dicho, de muy buena fuente, extremadamente buena fuente, que ha estado saliendo con Camila Cabello", dijo ante las caras atónitas de Lili Estefan y Tania Charry. "Lo tengo de muy buena fuente, si no no lo diría en el aire... Sí dicen que anduvo con ella después de que se peleó con Rosalía". Lo de Shakira, aseguró De Molina, fue falso. Ella solo pasaba por allí. Nada más. Todo son más especulaciones a las ya creadas en los pasados días, sin confirmación ni foto alguna. Lo que sí es un hecho es que han sido vistos juntos recientemente en el segundo partido de Leo Messi en el Inter de Miami, donde, además de ellos, también coincidieron los Beckham, DJ Khaled y Puff Daddy, entre otros. Aunque en la foto hay distancia, aseguran que la realidad podría ser bien distinta. Algo que contradice lo expresado en comunicado por Rauw, quien ha asegurado haber vivido su amor más real con Rosalía.

