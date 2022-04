Raúl de Molina revela una de las secuelas que el coronavirus ha dejado en su salud El presentador cubano explicó a su público de El gordo y la flaca qué parte de su cuerpo se ha visto especialmente afectada tras pasar el virus en España. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Esta semana por fin se acabó la espera y también la incógnita de por qué Raúl de Molina no estaba en su show diario de El gordo y la flaca. Tal y como explicó, el coronavirus le mantuvo retenido en Madrid, pero ya está de regreso. Después de contar con detalle cómo fue el proceso, su contagio y la forma en la que se enteró, el conductor cubano también dio a conocer cuáles han sido las consecuencias que ha dejado en su cuerpo este virus. Aunque afortunadamente no es nada grave que le inmovilice o impida hacer las cosas importantes del día a día, sí reconoció que no es nada cómodo. Además, confesó a modo de broma cuál fue la reacción de su esposa al enterarse de lo que la COVID-19 ha provocado en su marido. Raúl de Molina Raúl de Molina | Credit: Raúl de Molina en El gordo y la flaca "Esto no es un chiste, las manos a veces se me duermen de noche... Los dedos estos desde que me dio la COVID-19 los tengo medio dormidos. Mi esposa cuando se entera de esto el otro día me dice: '¡Dios mío otra parte del cuerpo más dormida! ¿Qué voy a hacer?'", dijo entre risas refiriéndose a su pareja Mily de Molina. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo cierto es que ni siquiera en estos momentos complejos Raúl ha perdido su sentido del humor, de ahí que todos sus compañeros estén encantados con su regreso y le hayan echado de menos durante su ausencia. A pesar del susto vivido, el conductor reconoció haber disfrutado de lo lindo en tierras españolas y especialmente la ciudad de Madrid donde lo pasaron en grande, se reencontraron con grandes amigos y disfrutaron de su gastronomía.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Raúl de Molina revela una de las secuelas que el coronavirus ha dejado en su salud

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.