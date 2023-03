Raúl de Molina revela cómo ha perdido ya cerca de 38 libras "A mí no me gusta engañar a nadie". El conductor de El gordo y la flaca (Univision) explicó este martes en el show que está logrando perder peso gracias a un fármaco que se inyecta "una vez a la semana". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Raúl de Molina Lili Estefan y Raúl de Molina; Raúl de Molina en febrero de 2022 | Credit: Instagram; Mezcalent Este año el programa El gordo y la flaca (Univision) estará cumpliendo 25 años al aire como uno de los shows más vistos y populares de la televisión de habla hispana. Parte de su indiscutible éxito ha sido la química que derrochan en pantalla cada tarde sus carismáticos conductores, Lili Estefan y Raúl de Molina, quienes conforman una de las parejas televisivas más queridas por el público. Mientras que Lili suele ser más comedida en sus comentarios cuando se trata de comentar la actualidad del mundo de la farándula, de Molina tiende a ser más directo y jocoso. Y es que si algo ha caracterizado al conductor cubano es la transparencia con la que siempre ha hablado al público. "Y por eso me meto en problemas", reconocía recientemente entre risas. Lili Estefan Lili Estefan y Raúl de Molina, conductores de El gordo y la flaca | Credit: Instagram El gordo y la flaca Este martes no fue la excepción a la hora de hablar de la notable disminución de peso que ha experimentado en los últimos meses. El conductor ha perdido cerca de 38 libras. "A mí no me gusta engañar a nadie", dejó claro frente a las cámaras de El gordo y la flaca. "Yo no soy como las mujeres aquí que salen y dicen 'perdí 50 libras, lo hice a dieta". He perdido ya cerca de 38 libras — Raúl de Molina Raúl de Molina Raúl de Molina ahora; Raúl de Molina en febrero de 2022 | Credit: Instagram; Mezcalent Con la sinceridad que siempre lo ha caracterizado, De Molina reveló que está siguiendo una "medicina que se llama Mounjaro". "No me la está regalando nadie, la tengo que pagar". El presentador explicó que "es una medicina que te inyectas una vez a la semana" y con la que ya ha conseguido perder "cerca de 38 libras". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "He perdido ya cerca de 38 libras", compartió De Molina, "pero no puedes comer de más porque después te cae mal, ni puedes comer nada que sea grasoso". Es una medicina que te inyectas una vez a la semana — Raúl de Molina Raúl de Molina Raúl de Molina, conductor de El gordo y la flaca | Credit: Instagram El gordo y la flaca El conductor reconoció que "es una batalla el peso". "Muchas de las personas que nos ven batallan el peso… ¿Ustedes piensan que estos famosos de Hollywood pierden haciendo ejercicio? No, se inyectan la medicina y todos lucen bellos para la alfombra de los Oscar".

