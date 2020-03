Raúl de Molina revela cómo fue su desagradable encontronazo en los pasillos con Irina Baeva El presentador de El Gordo y la Flaca contó que la actriz le dedicó unas palabras no precisamente muy bonitas entre bambalinas. ¿Qué le dijo? By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Una tarde más Irina Baeva ha vuelto a ocupar unos minutos en el espacio de El Gordo y la Flaca. Con motivo de su conferencia de la mujer Lili Estefan y Raúl de Molina hablaron de si era normal o no que se le cuestionara tanto. Sorprendentemente, el cubano salió en defensa de la actriz rusa. “Déjen a Irina Baeva tranquila. ¿Cuánto tiempo le va a caer esto encima?”, preguntó el periodista a su compañera Lili, quien por su parte asegura que tendrá que pasar bastante para que no se le recuerde por su relación con Gabriel Soto. En un momento de su reflexión, el Gordo Molina recordó el encontronazo que vivió con Irina cuando el escándalo del romance y divorcio con Geraldine Bazán vio la luz y ellos abordaron el tema en plató. “Ella vino aquí y me insultó afuera, estaba enojada porque estábamos burlándonos”, dijo en su programa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Raúl hizo referencia al día en que Gabriel Soto estaba invitado y finalmente decidió no acceder a la entrevista por las cosas que se habían dicho de él en este espacio y que no le sentaron nada bien. Irina, siempre con él, defendió a su pareja y expresó lo que sentía. La cosa ya está olvidada según Raúl, no son amigos pero reconoce que en este triángulo la culpa no es solo de uno. “Gabriel dijo que el matrimonio de él ya estaba roto antes de Irina Baeva”, siguió el conductor. El dúo televisivo no compartió la misma opinión porque según Lili “un hombre no se va de la casa si no hay otra mujer”, dijo la cubana. La pregunta es, ¿volverán Irina y Gabriel a pisar los estudios de El Gordo y la Flaca? La Flaca dejó las puertas abiertas. “A Gabriel Soto yo lo adoro e Irina me cae muy bien, no es que me caiga mal, el problema es que lo hecho, hecho está”, concluyó. Quién sabe, todo puede pasar. Advertisement

Raúl de Molina revela cómo fue su desagradable encontronazo en los pasillos con Irina Baeva

