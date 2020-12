Close

Raúl de Molina responde claro y contundente a críticas por viajar a Nueva York en plena pandemia El copresentador del programa de televisión Gordo y la flaca (Univision) reaccionó a las críticas en las redes a su viaje a la Gran Manzana. Esto fue lo que contestó. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Para nadie es un secreto que al presentador de televisión Raúl de Molina le encanta viajar y compartir sus experiencias con sus seguidores. Como es una tradición ya, el cubano se desplazó a Nueva York para pasar el fin de año en la Gran Manzana, desde donde presenta el show de Nochevieja de Univision. Pero en esta ocasión, el viaje suscitó críticas por darse en medio de la pandemia. El conductor del programa de farándula El gordo y la flaca (Univision) compartió varias fotografías y cortos videos de su visita a icónicos lugares de Gran Manzana en su cuenta de Instagram. Un internauta le comentó que consideraba incoherente que estuviera viajando cuando supuestamente había invitado a las personas a quedarse en casa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Nueva York Catedral de San Patricio, pasen y vean los videos de las vitrinas de Saks por estas fiestas. Espectaculares”, escribió el presentador cubano. En los comentarios, un usuario expresó su disgusto. “Voy a dejarlo de seguir señor Raúl y es que me enoja que usted fue uno de tantos que ‘quédense en casa’ cuando la pandemia empezó y la verdad es que no ha dado ejemplo de hacerlo”. “No dije ‘quédense en casa’. Dije sigan las reglas y yo las sigo, pero vine a trabajar a Nueva York. Me fui de vacaciones y me cuidé. Yo dije 'pónganse la máscara'”, le contestó De Molina. Image zoom Credit: Instagram / Raúl de Molina En otra fotografía junto a su esposa Mily en el centro de la ciudad, otra seguidora le escribió: “No que tanto miedo al COVID, todo el año se pasó diciendo eso en el programa y miren ahora”. El comunicador le contestó “no critiques si no sabes” y le reiteró que el motivo de su viaje fue por trabajo y que estaba usando su mascarilla. Image zoom Credit: Instagram / Raúl de Molina No es la primera vez que De Molina es blanco de críticas por sus viajes en medio de la pandemia, como cuando el pasado septiembre se fue con su esposa e hija de viaje de vacaciones a la República Dominicana. "¿Raúl, que pasó con tu mascarilla? ¿No que estabas todo paniqueado cuando Clarissa y los de Univision tenían el COVID-19? Y ahora tú no más porque estás en la playa no te proteges", comentó una seguidora en Instagram en un video del presentador sin mascarilla, comprándole pulpo a unos pescadores en un bote. "¿Crees que en el medio del mar debo tener puesta una máscara?", le respondió De Molina. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

