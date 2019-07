Raúl De Molina rompe el silencio y responde contundente a la familia Rivera: "Tengo hoy cita con la policía y llamé al FBI"

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

People en Español habló en exclusiva con Raúl de Molina, quien no vaciló un segundo y tomó cartas en el asunto después que en la boda de Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez, Juan Rivera desvelara su número de celular frente a la prensa y amenazara con dar a conocer la dirección de su casa, y los números telefónicos de su hija Mía, su compañera Lili Estefan y Mariela Cardona la productora de El gordo y la flaca (Univision).

¿Cómo te fue este fin de semana después de que Juan diera a conocer a todos cuál era tu número de teléfono?

Todos los mensajes que recibo son a mi favor. Mi teléfono no ha dejado de sonar día y noche. El 99 % de [la] gente me dice que por qué seguimos cubriendo estas cosas de la familia Rivera porque si nosotros no lo cubriéramos nadie los vería. La gente me pregunta ¿por qué ustedes siguen cubriendo esto? Es lo mismo que yo le digo a los productores del programa. En el programa que más mencionan a Chiquis y a Lorenzo es en El gordo y la flaca, entonces no entiendo porqué hacen esas cosas. ¿Por qué si le dieron la exclusiva a Telemundo por qué tienen que estar cubriendo esto?Por mí no hubiera cubierto nada de la boda.

¿Tomarás cartas en el asunto?

Tengo una junta con la policía a las dos de la tarde y con los abogados, la policía dará un informe de todo lo que pasó en donde yo trabajo que es Univision y se va a reunir conmigo. Llamé al FBI y veré qué es lo que me dice.

Juan Rivera dijo que El Gordo… no respetó la privacidad y dio información de más. ¿Qué opinas?

La familia tiene un largo historial de agredir a la gente. El programa decidió poner la invitación en el aire, pero se han puesto varias invitaciones en el aire y eso no es ilegal. Por años siempre esta gente tiene miles de problemas. Yo que era tan amigo de Jenni Rivera y la defendía tanto, esa mujer me llamaba a mí dos o tres veces por semana. Y a la familia que le damos tanta publicidad [no es justo que] nos pague de esta manera. Agreden al camarógrafo, se llevaron a varias personas presas y no creo que eso termine ahí creo que va a haber más, hay una investigación con la policía.

People en español contactó a la familia Rivera, y no dio declaraciones al respecto.