Raúl de Molina reaparece tras sonados comentarios sobre su ausencia de El gordo y la flaca ¿Por qué no está en el show? ¿Por qué esas vacaciones tan largas? Mientras el público le extraña y se hace preguntas, el conductor cubano ha reaparecido en sus redes así. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¿En dónde anda Raúl de Molina que lleva semanas sin estar en el show de El gordo y la flaca? Saberlo no es un misterio, solo hay que ir a sus redes y saber que se lo está pasando en grande en Madrid. Él y su esposa están deleitándose con la rica gastronomía que le ofrece la ciudad y aprovechando estas vacaciones para visitar otros lugares del país. Su larga estancia, tal y como publicaba ayer People en Español, generaba dudas y preguntas por parte de sus seguidores quienes se preguntaban si su ausencia del programa es definitiva. Pero no tienen de qué preocuparse, el siempre querido conductor y pilar fundamental del show ha compartido una publicación que demuestra que está estupendamente y disfrutando de este merecido tiempo libre. Raúl de Molina Raúl de Molina | Credit: IG/Raúl de Molina Lo hacía en dos divertidas publicaciones en las que, una vez más, demuestra lo bien que se lo está pasando en la capital española. Primero mostraba su visita a uno de los mejores restaurantes de Cáceres, ciudad de la provincia de Extremadura, en España, donde disfrutó de lo lindo y comió exquisito. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su nueva publicación fue una historia en Instagram junto a su esposa Mily de Molina donde ambos presumían amplias sonrisas de felicidad en los balcones del hotel Four Seasons de Madrid. Raúl de Molina Raúl de Molina | Credit: IG/Raúl de Molina Así que que no cunda el pánico, Raúl está estupendo y feliz de la vida. Se lo está pasando en grande y aprovechando estos días de Semana Santa en la bella ciudad española. ¡A disfrutar y comer rico se ha dicho!

