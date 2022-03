¡Raúl de Molina reaccionó así al ver el gigantesco anillo de compromiso de Clarissa Molina! La modelo y presentadora mostró su 'roca' a sus compañeros de El gordo y la flaca y sus reacciones son dignas de ver. ¡Mira cómo se quedaron y qué dijeron al ser testigos de tan impresionante alianza! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Suenan campanas de boda para Clarissa Molina y Vicente Saavedra! La bella dominicana así lo anunció en sus redes sociales con la emoción de lo que esto significa. "Dije que sí", escribió encantada de la vida. Tal y como anunciaron los novios en exclusiva para People en Español en febrero de este año, en sus planes estaba casarse y no muy tarde. "Tengo que buscar el momento para arrodillarme frente a ella, buscar el anillo perfecto", adelantó el productor. ¡Y así ha sido! Después de compartirlo con el mundo y, especialmente, con su familia, era hora de hacerlo con su segunda familia, la de El gordo y la flaca. ¡Cuántas veces le ha mencionado Raúl de Molina lo de la boda! Pues por fin llegó el momento. El conductor cubano y Lili Estefan se mostraron así de emocionados al recibir la noticia de su adorada Clari, a la que han visto crecer en todos los sentidos. Pero lo divertido fue ver la cara del periodista cuando vio la inmensa. "Se casa Clarissa Molina con Vicente Saavedra. Miren este anillo de compromiso. Qué felicidad para una persona que queremos mucho y es parte de la familia de El gordo y la flaca", escribió Rauli, como le llama la novia con cariño, en su perfil de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La futura esposa dio la noticia en su programa con una gran emoción en su voz y en su rostro. "Ustedes son mi familia, la gente en casa son mi familia también, así que que mejor lugar que decirlo aquí: ¡me he comprometido!". "Yo dije que Clarissa se nos casaba este año y nadie me creía, ni la productora del programa... ¿Ya tienes el anillo? Oh Dios mío... ¿Te trajeron una mina de diamantes de Sudáfrica para traer el anillo ese? ¿Este es más caro que el de Belinda?", bromeó en ese tono tan pícaro. La comprometida explicó el porqué de ese tamaño. "Él me dijo: 'Es que yo quería que tuviera el valor sentimental de lo que yo siento por ti'", contó Clarissa de lo que le dijo su futuro marido. La celebración siguió en el programa, también las lágrimas de emoción de la novia para quien este gesto fue algo totalmente inesperado. Aunque el anuncio lo ha hecho ahora, la pedida fue hace dos semanas en la playa, el lugar especial para la pareja. "Fue de día, cayendo el atardecer Rauli, ¡más romántico todavía!", expresó entusiasmada. ¡Muchísimas felicidades!

