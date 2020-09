Raúl De Molina reacciona a críticas por irse de vacaciones a República Dominicana en plena pandemia Raúl De Molina reacciona tras ser criticado por irse de vacaciones a República Dominicana en plena pandemia del coronavirus. Esto respondió el copresentador del programa El gordo y la flaca (Univision). Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Raúl de Molina es amante de los viajes y recién compartió fotos y videos en Instagram de sus vacaciones en República Dominicana. Tras ser criticado por darse un viaje de placer en plena pandemia del coronavirus, el copresentador del programa El gordo y la flaca (Univision) no se quedó callado. "¿Raúl, que pasó con tu mascarilla? ¿No que estabas todo paniqueado cuando Clarissa y los de Univision tenían el COVID-19? Y ahora tú no más porque estás en la playa no te proteges", comentó una seguidora en Instagram, donde él publicó un video sin mascarilla, comprándole pulpo a unos pescadores en un bote. "¿Crees que en el medio del mar tengo que tener puesta una máscara?", le respondió el presentador cubano. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Raúl de Molina compartió fotos con su esposa Mily y su hija Mía disfrutando en la piscina, el campo de golf y la playa del lujoso resort Casa de Campo. "Sol y playa sin mucha gente", escribió junto a una foto con su esposa en el mar. La pareja también compartió fotos en el aeropuerto y en el avión, camino a este paradisíaco destino, donde se ven con máscaras y caretas que protegían sus rostros del contagio del virus. Si bien es un trotamundos al que le gusta descubrir nuevos lugares y disfrutar diversos tipos de comida, Raúl De Molina aseguró que este es su primer viaje desde principios de febrero, cuando la pandemia del coronavirus golpeó a Estados Unidos. Lo menos que pensó es que al compartir estas fotos de sus vacaciones se vería en medio de una controversia.

