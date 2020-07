Raúl de Molina aún está en shock tras enterarse de que Clarissa Molina dio positivo al coronavirus El copresentador de El Gordo y la flaca (Univision) se sorprendió al enterarse de que su colega Clarissa Molina dio positivo al coronavirus. Esto fue lo que dijo. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La noticia de que la actriz y presentadora Clarissa Molina dio positivo al coronavirus dejó a muchos boquiabiertos. Raúl De Molina y Lili Estefan, los presentadores de El Gordo y la flaca (Univision) comentaron la noticia hoy en el show. "Ninguna de las amigas que han estado con Clarissa en su grupito, las dos amigas de ella, ninguna tiene coronavirus. Esto es lo más raro del mundo", dijo el cubano sorprendido. "Quizás otras personas, pero Clarissa que casi no sale, y mira le dio coronavirus". Él aseguró que Clarissa había estado en casa desde el mes de febrero y había ido a Univision pocas veces a trabajar, reportando para el programa a distancia, desde su hogar. Image zoom John Parra / Contributor / Getty Images Raúl De Molina dijo que un doctor en Miami con el que habló le dijo: "asume que todas las personas al lado tuyo tienen coronavirus. Esa es la manera que tienes que comportarte cuando te pones una máscara y sales a la calle. En el estado de la Florida hay tanta gente con coronavirus que tú no sabes quien lo tiene y quien no lo tiene". El presentador cubano reveló que se ha hecho la prueba del coronavirus tres veces y ha dado negativo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La presentadora y actriz dominicana reveló su diagnóstico en El gordo y la flaca. "Yo la semana pasada me hice la prueba", contó Molina, de 28 años, quien se hizo una prueba casera que mandó al laboratorio LabCorp. "Hoy me llega la prueba y dice que es detectable, que es positivo, que yo tengo el coronavirus". La exreina de Nuestra Belleza Latina y exconcursante de Miss Universo dijo que no se ha sentido mal por lo que le sorprendió el resultado. "No sé desde cuando estoy contagiada porque no he tenido ningún síntoma. He hecho ejercicio", añadió, asegurando que volverá a hacerse otra prueba para confirmar el resultado. La estrella de la comedia Qué León —que protagoniza junto con Ozuna— añadió en una entrada en Instagram: "Familia, gracias por sus mensajes y buenos deseos. Me siento bien gracias a Dios, hasta ahora no tengo síntomas. Voy a repetir la prueba en un laboratorio y hacerla con un profesional, estaremos en contacto. Cuídense mucho por favor. Los quiero mucho". Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

Raúl de Molina aún está en shock tras enterarse de que Clarissa Molina dio positivo al coronavirus

