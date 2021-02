Close

¡Raúl de Molina pone a Danilo Carrera contra las cuerdas! "A ti no te afecta si eres papá ahora o en un año" El gordo sorprendió al actor con una llamada en vivo y le dijo las verdades que todos andan pensando. ¡Mira cómo reaccionó el atractivo ecuatoriano! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Después de gritar su amor a los cuatro vientos, la inesperada ruptura de Danilo Carrera y Michelle Renaud dejó a todos con la boca abierta. La noticia también pilló por sorpresa al simpático conductor de El gordo y la flaca, Raúl de Molina, quien aseguró en su programa que le parecía que la decisión cosita hermosa, era un efecto secundario de la COVID-19 que el actor padeció recientemente: "Creo que esto tiene algo que ver con el coronavirus", le aseguró el gordo a Lili Estefan. "Él estuvo como diez-quince días sin poder salir". Después que la flaca le cuestionara ese argumento, él se explicó: "Lili, lo que le pasa a todo el mundo. ¿Cuánta gente no se están divorciando porque no aguantaban a sus esposas en la casa?" Raúl de Molina quiso indagar más a fondo el tema de la separación del actor con su pareja y se molestó porque al hablarle, el actor no le atendió en ese momento: "Danilo, que empezó en este programa, está ahora escondido, no quiere hablar con nadie, lo termino de llamar por teléfono y me dice: "Mándame mensaje por whatsapp", recordó ofendido el famoso conductor. "Qué se cree cosita linda?" le preguntó a su compañera de plató. Image zoom Credit: Alexander Tamargo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Finalmente, el día de hoy, Danilo Carrera contestó a la llamada del presentador y se sorprendió de que estuviera hablando en vivo en el programa, pero ya era demasiado tarde: "Danilo dime la verdad, ¿se pelearon o esto es porque te afectó el coronavirus?" "¿En verdad estoy en vivo o me estás llamando sólo para saludar?" preguntó el actor. Cuando entendió que sí, que efectivamente estaba en vivo, le reconfirmó su ruptura con su expareja y repitió que continuaban siendo muy buenos amigos. Image zoom Michelle Renaud y Danilo Carrera | Credit: Mezcalent "Danilo, todo el mundo dice que es por publicidad que terminaron. ¿Cómo te afecta a ti que ella quiera tener hijos? ¡Ella es la que va a pasar los nueve meses! ¡A ti no te afecta si eres papá ahora o en un año!", le increpó el conductor. Lili tiró de las riendas e interrumpió a su inseparable compañero: "Raúl, ¡le afecta para el resto de la vida!", exclamó la flaca comprensiva para salvar al actor de responder. "Michelle lo compartió conmigo y lo decidimos juntos", continuó el atractivo ecuatoriano, quien siguió deshaciéndose en halagos por su expareja. A la pregunta de que si la COVID le había afectado mentalmente, el histrión no lo negó: "me olvido de las cosas" y aseguró que le lleva más tomas grabar las escenas. "Ojalá que en algún momento vuelvan", le deseó Raúl a Danilo, quien después de mostrarse reticente, terminó confesando: "Nunca se sabe, nunca se sabe…."

