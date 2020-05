Raúl de Molina muestra el lujoso apartamento en el que vive El presentador de El gordo y la flaca (Univision) realizó un tour por su hogar, donde sin duda su valiosa colección de arte tiene un destacado protagonismo. ¡Mira cómo es por dentro su casa! By Moisés González Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Carlos Ponce, Julián Gil, Andrea Legarreta, Dayanara Torres… Son muchos los famosos que han abierto las puertas de su hogar al público –de manera virtual, eso sí– a lo largo de esta cuarentena que ha impuesto la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19 a través de las diferentes transmisiones en vivo que han realizado por medio de las redes sociales. El último ha sido el presentador de origen cubano Raúl de Molina, quien este lunes mostró por primera vez el espectacular y lujoso apartamento en el que vive junto con su esposa y su hija Mía durante su participación en el programa digital de Univision El break de la 7. El conductor del show El gordo y la flaca llevó a Clarissa Molina, la presentadora del espacio, y a todos los espectadores que estaban siguiendo el 'live' a dar un recorrido virtual por su hogar, que inició en el balcón, donde Raúl mostró la extraordinaria vista que tiene desde su casa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La cocina, la sala, la oficina y hasta el cuarto de su hija, Raúl enseñó cada rincón de su enorme y espacioso apartamento, donde sin duda su valiosa colección de arte tiene un destacado protagonismo ya que, aunque muchos no lo saben, el presentador es un apasionado del arte, por lo que tiene todas las paredes de su casa repletas de cuadros de todo tipo. "¿Está todo tu arte ahí?", le preguntó Clarissa. "No, lo tengo en otro lugar también guardado", respondió de Molina. Las reacciones a su lujoso apartamento no se hicieron esperar. "Wow qué bello todo", comentó una seguidora de Univision a través de las redes sociales. "Lo que es tener dinero", se puede leer en otro de los comentarios. Y a ti, ¿te gustó el hogar de Raúl de Molina?

