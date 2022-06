Las palabras de Raúl de Molina a Gerard Piqué tras su despreció a El gordo y la flaca Después de un fuerte momento de tensión entre el jugador y un reportero del programa, el conductor cubano se expresó así del ex de Shakira. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Antes de que Raúl de Molina pusiera rumbo a España nuevamente para pasar unos días de vacaciones y rica gastronomía, el presentador tuvo unas palabras, no precisamente bonitas, para Gerard Piqué. La situación se remonta a hace apenas unos días cuando Jordi Martín, reportero de El gordo y la flaca, siguió al futbolista, que iba acompañado de sus hijos Sasha y Milan. Aunque él trató de ser educado con el ex de Shakira y hacerle las preguntas de forma suave, el encuentro acabó con el móvil de Jordi en el suelo tras la reacción de un Piqué muy enfadado. Esta manera de actuar fue inmediatamente comentada en plató por Raúl, quien dedicó unas palabras contundentes al deportista por su actuación. Raúl de Molina Raúl de Molina | Credit: Raúl de Molina en El gordo y la flaca "Lo que me parece raro es que Gerard Piqué se pueda saltar las luces de tráfico en rojo en Barcelona, que nadie le diga nada, que coja el teléfono, que lo tire al suelo y no lo arresten por esto porque hay videos", dijo serio. Las grabaciones del paparazzi muestran el incómodo episodio vivido en el que el futbolista estaba especialmente sensible, sobre todo por la presencia de sus pequeños en medio del interrogatorio de Jordi. Si bien las preguntas no fueron fuertes, a Gerard la situación se le fue de las manos. "Él no puede hacer estas cosas, él no puede quitar el teléfono porque esté de mal humor y tirárselo al suelo", insistió Raúl visiblemente molesto. "Está en el video, le pueden meter preso". "Cada día me cae peor, es la verdad... Tiene que respetar la ley", le dijo Raúl a Lili tras mostrar esta exclusiva para El gordo y la flaca. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El mismo reportero mostró esta semana unas imágenes en primicia del futbolista supuestamente tomadas en febrero junto a una rubia desconocida en un restaurante. En ellas se les ve en actitud cariñosa y a él de lo más sonriente. Jordi, colaborador del show de Telemundo, comparó la diferencia de comportamiento entre Piqué y Shakira con los medios, siendo ella la que más está sufriendo con todo lo sucedido. "Esa es la gran diferencia entre Gerard y Shakira. La colombiana jamás pierde los nervios con la prensa y eso que a veces somos hasta pesados con ella cuando es la que realmente lo está pasando verdaderamente mal en todo esto", concluyó.

