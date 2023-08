Raúl de Molina: "Lili ha estado enferma durante los últimos días" La conductora cubana no ha estado conduciendo El gordo y la flaca (Univision). Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lili Estefan Lili Estefan; Clarissa Molina y Raúl de Molina | Credit: Instagram Lili Estefan; Instagram El gordo y la flaca Como viene sucediendo desde hace 25 años –salvo cuando tiene vacaciones–, Lili Estefan inició este lunes la semana conduciendo junto a Raúl de Molina el programa El gordo y la flaca (Univision). "Pasé [el fin de semana] el cumpleaños con ella [refiriéndose a Thalía] Rauli, como muchos de los años que lo ha pasado aquí en nuestra ciudad. Estuvimos en uno de los restaurantes tuyos favoritos", contaba la presentadora cubana a su compañero. El martes Lili ya no se dejó ver en el programa. "Lili no se sentía bien, hablé por teléfono con ella hace un rato, le mandamos saludos allá en su casa", explicaba de Molina nada más iniciar el show que la cadena hispana transmite a las 4 p. m., hora del Este. El lugar de la presentadora lo ocupaba Clarissa Molina. Raúl de Molina Raúl de Molina y Clarissa Molina | Credit: El gordo y la flaca Aunque muchos televidentes confiaban en verla de vuelta en el programa este miércoles, no fue así. Raúl volvía a aparecer en el show acompañado por la dominicana. "A Lili la fui a ver hoy", contó el conductor. "¿Cómo está, Rauli?", quiso saber Clarissa. Aunque no ahondó en detalles, el presentador, quien ha experimentado en los últimos meses una notable disminución de peso, explicó que "Lili ha estado enferma durante los últimos días". "Le mando un beso bien grande aquí, está mejorando ya. Esperemos tenerla aquí pronto de vuelta", dijo el talento de Univision sin especificar de qué está enferma. A lo que Clarissa agregó: "Sí, por favor, Flaca que haces mucha falta, aquí todo el mundo está preguntando por ti". Lili Estefan Lili Estefan | Credit: Mezcalent "Está relativamente bien, lo que no puede venir al trabajo porque no está tan bien", comentó Raúl, quien hizo entonces una pausa al no saber muy bien qué decir. "Tranquilo Rauli, vamos a continuar con el show", le ayudó Clarissa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lili ya estuvo en julio varias semanas ausente del show por motivos de salud, en ese caso debido a una alergia. "Es una dermatitis por contacto, estoy alérgica a ciertos químicos que pensamos pueden estar en maquillaje, en la pintura de uñas", explicó a su regreso. ¡Pronta recuperación Lili!

