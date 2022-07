Raúl de Molina y La Materialista no se vieron las caras como prometieron: ¿qué pasó? El esperado encuentro entre ambos tras la polémica surgida en Premios Juventud por el 'no beso' no se dio. Estas son las dos teorías que se barajan al respecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los Premios Juventud han dado para mucho. Además de su espectacular alfombra roja y la música de sus artistas, detrás de bambalinas ocurrían cosas que poquito a poco han ido saliendo a la luz. Entre ellas, el no beso entre Raúl de Molina y La Materialista. El conductor ya aclaró en su programa, El gordo y la flaca, que si no hubo ese acercamiento físico fue, principalmente por su cuidado y como medida de prevención con el COVID 19. Una explicación que su destinataria pareció entender según expuso en un comunicado posterior en sus redes sociales. Tal es así, que incluso se anunció su presencia en el show este miércoles. Era uno de los momentos más esperados y una oportunidad única de verles darse, por fin, ese beso, ya con las pruebas hechas, negativas y con toda la precaución. Pero no sucedió. En el último momento, La Materialista no llegó. El gordo y la flaca El gordo y la flaca | Credit: El gordo y la flaca ¿Qué fue lo que pasó? Hasta la realización de este artículo, ninguna de las dos partes ha dado a conocer la verdadera razón de su ausencia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien La Materialista está en Miami, su ausencia en El gordo y la flaca generó todo tipo de especulaciones. ¿Ha sido una dulce venganza o tan solo han pospuesto la fecha a otra que les acomode mejor? El gordo y la flaca Credit: IG/El gordo y la flaca Este era el cartel con el que espacio de Univision anunciaba a bombo y platillo la presencia de La Materialista. Era un encuentro que la audiencia esperaba con ganas para ver el conflicto resuelto en directo. ¿Será quizás hoy jueves la gran cita? Vaya o no, seguro que Raúl y Lili Estefan darán las explicaciones pertinentes a su público.

