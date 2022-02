Mia, la hija de Raúl de Molina, fue hospitalizada tras sufrir un accidente. ¡Los detalles! Mía, la hija de Raúl De Molina, sufrió un accidente y tuvo que ir al hospital. El copresentador de El gordo y la flaca cuenta los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Raul de Molina Credit: (Alexander Tamargo/Getty Images) Raúl de Molina compartió una alarmante noticia en sus redes sociales. El copresentador de El gordo y la flaca (Univision) reveló que su hija Mia sufrió un accidente y tuvo que ir de emergencia al hospital en Miami. "Aquí con nuestra querida Mia que vino a vernos por un ratito en Miami. Pobrecita se cortó los dedos cocinando hace poco. ¡Gracias a Dios está mejorando rápido! Ahí puse una foto de su herida cuando le pasó todo", expresó en Instagram el presentador cubano. En las imágenes que publicó se pueden ver los dedos ensangrentados de su hija, quien tuvo que ser atendida de urgencia. "¡Oh no, Rauli! Pobrecita, espero que esté bien pronto", comentó Clarissa de Molina. Los seguidores del presentador le mostraron su preocupación ante este incidente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mia, de 21 años, vive en Washington D.C. desde el 2019, donde estudia negocios internacionales, y estaba visitando a sus padres en Miami cuando pasaron este gran susto. La estudiante universitaria de 21 años es una amante de la cocina como su padre, quien disfruta viajar por el mundo y visitar diversos restaurantes. Al parecer no le fue tan bien como chef. ¡Mantente alejada de la cocina y los cuchillos Mia!

