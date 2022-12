¿Por qué vuelve a ausentarse Raúl de Molina del plató de El gordo y la flaca? El cubano ha compartido la razón por la que no está y ha tenido que ser sustituido temporalmente por Roberto Hernández en el show de Univision. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Poco menos de dos meses después de sus vacaciones en África, Raúl de Molina vuelve a ausentarse del plató de El gordo y la flaca. Ha sido el propio presentador quien, a través de un video muy cómico, ha compartido por qué no está en el show estos días. En su lugar, nada menos que Roberto Hernández. "Feliz de tenerte a mi lado. Te quiero, mi niño bello, gracias por acompañarme", le expresó Lili Estefan, con quien ha celebrado estos días el triunfo de Argentina en el Mundial. Mientras la fiesta no paraba en el plató del show, ¿en qué andaba Raúl? Raúl de Molina Raúl de Molina | Credit: Mezcalent El propio conductor sacó a todo el mundo de dudas. Desde la ciudad que se ha convertido en uno de sus destinos favoritos, Raúl contaba en qué estaba y lo que acababa de adquirir. "Comprando almohadas", escribió desde las calles de Madrid. El comunicador se encuentra en España nuevamente disfrutando de la buena gastronomía y en la mejor compañía, la de su esposa Mily y su hija Mía. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque Raúl disfruta de unos días libres en uno de sus rincones predilectos del mundo, igual ha sacado tiempo para conectarse con su programa y reportar desde la capital española la última hora del entretenimiento. Desde la Cibeles de Madrid, dedicó una pieza sobre la persona del momento, Lionel Messi. Como en sus mejores tiempos de reportero, compartió con el público la unión tan fuerte del argentino con España, donde llegó con 13 años, y, especialmente, con Barcelona, ciudad para cuyo equipo ha trabajo duro por dos décadas y recopilado los mejores premios mundiales de fútbol.

