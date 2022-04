"Fue horrible". El día que Raúl de Molina y su esposa perdieron a sus mellizos El conductor de El gordo y la flaca (Univision) rememoró recientemente esta dolorosa experiencia en su programa de televisión a raíz de la reciente noticia de la muerte de uno de los mellizos que esperaban Cristiano Ronaldo y su pareja. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Raúl de Molina Raúl de Molina y su esposa Mily | Credit: Instagram Raúl de Molina La devastadora noticia de la muerte de uno de los mellizos que esperaban Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez acaparó recientemente los titulares de los medios de comunicación, generando una reacción masiva de apoyo en todo el mundo hacia la pareja. Uno de los muchos famosos que no pudo evitar empatizar con el dolor del futbolista y la modelo fue Raúl de Molina, quien retomó este lunes la conducción del programa El gordo y la flaca (Univision) luego de haber permanecido más tiempo de lo planeado fuera de Estados Unidos tras haberse contagiado de covid-19 durante sus recientes vacaciones por España. El presentador cubano y su esposa también sufrieron hace más de dos décadas una dolorosa pérdida –en su caso doble– que sin duda marcó sus vidas para siempre: la de sus mellizos. "Mi esposa salió embarazada de mellizos y cuando fue a hacerse la prueba que te hacen para ver si los niños están bien hicieron algo mal y perdimos los dos niños y era un niño y una niña y venían perfectamente bien, no tenían ningún problema", recordó este martes con tristeza en su programa. El conductor, que supera el millón de seguidores en Instagram, reconoció que la pérdida de sus mellizos supuso en su día un golpe muy duro tanto para su esposa como para él. "Fue horrible. El show de El gordo y la flaca estaba comenzando en ese momento. Mi esposa quedó muy mal, bueno yo también; pero ella sobre todo por meses, meses, meses y después fue que salió embarazada de Mía unos creo que fueron 7, 8, 9 meses después. Fue horrible aquello", se sinceró el conductor del show de farándula más longevo de la televisión hispana. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Así que entiendo perfectamente lo de Ronaldo en este momento y más una persona que, como dije anteriormente, es tan familiar", agregó uno de los rostros más queridos de la pequeña pantalla.

