En exclusiva, Raúl de Molina habla de su matrimonio de casi 30 años con Mily: "Siempre salimos adelante" Raúl de Molina habla con People en Español sobre las dos mujeres más importantes en su vida: su esposa Mily y su hija Mia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Raul de Molina Mily de Molina Credit: Paul Morigi/Getty Images for TelevisaUnivision Raúl de Molina celebró el cumpleaños de su esposa Mily con un amoroso mensaje en Instagram. "Happy Birthday para mi esposa de casi 30 años. Feliz cumpleaños Mily, te amo", escribió el copresentador de El gordo y la flaca (Univision). El presentador cubano habló en exclusiva con People en Español sobre su vida fuera del set y las dos mujeres más importantes en su vida: su esposa Mily, y su hija Mia. "Creo que lo bueno de todo esto es que estoy casado con una persona que no está en este mundo del entretenimiento que es tan difícil", dice Raúl. "Llevamos más de treinta años juntos y 29 de casados. No sé si ayuda que ella tiene un máster de psicología de la universidad, pero aunque tenemos problemas como todas las parejas, siempre salimos adelante". Raul de Molina Credit: Manny Hernandez/Wireimage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su hija Mia es otro gran tesoro. "El hecho de que mi hija Mía se graduó de American University en Washington D.C. con un diploma de negocios internacionales me llena de orgullo", dice el presentador. "Finalmente lo hizo y fue difícil en muchos momentos, pero mira mereció la pena". También valió la pena su esfuerzo por adelgazar y tener un estilo de vida más saludable. El presentador ya ha rebajado más de 45 libras en seis meses. "Con tanto estrés trato de hacer ejercicios cinco días por semana, nadar como ejercicio y comer relativamente bien", revela. "Mis vacaciones me ayudan a tener un tiempo de respiro fuera de mi vida tan ajetreada".

