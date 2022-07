Raúl de Molina en nuevo escándalo por no querer besar a nadie para no contagiarse de COVID-19 Durante la alfombra roja de los Premios Juventud Raúl de Molina se negó a darle un beso a La Materialista; lo cual, desató una controversia por lo que se consideró un acto racista. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En la reciente entrega de los Premios Juventud que se llevó a cabo la semana pasada, Raúl de Molina desató una polémica tras usar un vestuario que fue considerado por el público como muy inapropiado para este tipo de eventos. Pero su participación en dicha entrega de galardones causó una segunda controversia cuando el titular del programa El gordo y la flaca decidió rechazar saludar a todos de beso por miedo a contagiarse de COVID-19. En las redes sociales está circulando un video donde el presentador le dice abiertamente a La Materialista que no va a besarla por miedo al contagio y la hace hacia atrás. "No estoy dándole besos a nadie por COVID", le mencionó a la cantante cuando ella se acercó para darle un abrazo y un beso, según se aprecia en el mencionado audiovisual. "¿Ah, no? Muy bien, muy bien", respondió La Materialista. "Pero mucho gusto", agregó De Molina. "Tengo miedo que me dé COVID como al presidente Biden". "Pero eso está bien. Gusto de verte", concluyó la famosa. Los cibernautas reaccionaron ante la actitud del presentador. "Tan ridículo que andaba. Y rechazando el saludo de una dama. Sin embargo fue a darle un abrazo a Carlos Ponce"; "Mal educado"; "Fue de muy mal gusto el trato hacia la Materialista, es una dama. Usted demostró que es uno más de este mundo, de esos tosco cómo decimos en buen dominicano. Lo menos que debe hacer es reconocer públicamente su mala actitud hacia nuestra dominicana"; "Te pasaste con lo de La Materialista luego que le diste abrazo a todo el que te paso por el frente", y "Pensé que usted tenía más educación; no estuvo bien lo que le hizo a La Materialista", fueron algunos comentarios. Raul de Molina Raul de Molina en la alfombra de Premios Juventud 2022 | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Raúl de Molina ya se pronunció al respecto. "En la alfombra de Premios Juventud [La Materialista] vino a mí, a saludarme, hay un video donde se ve perfectamente que le digo 'mira'. Le mando besos con la mano, me río, pero no le doy un abrazo. Eso lo hago al 80 por ciento de las personas que no conozco", explicó en entrevista con Enrique Santos (YouTube). "Si abracé a Carlos Ponce, pero sé que Carlos Ponce para estar en la alfombra de Premios Juventud tuvo que hacerse una prueba de COVID", agregó. "No conozco si ella se hizo una prueba de COVID o no, pero no la voy a saludar. Me da pena". Raúl de Molina aseguró que es una situación personal y no pretende cambiar. Dejó claro que no es un asunto de racismo ni mucho menos sino de protección. "Sea china, cubana o americana no la voy a darle un beso si no conozco a nadie", Raúl de Molina "No es una cosa que no la saludé, como han inventado, porque es dominicana. Sea china, cubana o americana no la voy a darle un beso si no conozco a nadie", agregó. "Como van a decir que soy racista si voy a República Dominicana todo el tiempo; cuando hago el programa desde allá; me voy de vacaciones a República Dominicana y siempre he hablado bien. Todo el mundo me está diciendo que 'eres como un embajador de República Dominicana de lo bien que hablas de nosotros siempre'. La vuelvo a ver, la saludo de lejos por el problema de COVID y lo hago al 90 por ciento de las personas".

