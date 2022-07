Raúl de Molina desata polémica por atuendo en los Premios Juventud: "Dios mío, parece un payaso" Mira las imágenes que ocasionaron las críticas en contra de Raúl de Molina. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado jueves 21 de julio de 2022, se llevó a cabo la entrega de los Premios Juventud. Diversas figuras del espectáculo se unieron para celebrar este importante evento y el desfile de atuendos no se hizo esperar. Sin embargo, quien llamó la atención fue Raúl de Molina porque el vestuario elegido era poco convencional; el conductor portó una colorida sudadera con fondo azul y unos pantalones cortos color beige; además, calzó unos tenis y tobilleras blancas. Los internautas reaccionaron de inmediato a la vestimenta presentador y no de la mejor forma: "¡Qué ridículos! Con tanto dinero. Él gana como 60 mil dólares mensuales y parece que fue a una venta de ropa americana de segunda", advirtió un usuario. Las críticas continuaron. "¿Shorts es lo correcto?"; "Por los clavos de Cristo, que cosas se están mirando en los últimos días"; "Dios mío, parece un payaso"; "No estamos en octubre, recuerden que es julio"; "¡Qué ridículo, parece que no tiene espejo!"; "¿Qué pasó? ¿Se equivocaron? Pensaron que era la fiesta de Halloween seguramente"; "Este show es de juventud, no fiesta de jubilación, jajaja"; "No le veo la belleza; esa ropa no es apropiada para la ocasión", y "Parece que van a una fiesta de disfraces; qué cosa tan espantosa", agregaron. Raúl de Molina Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También hubo quienes criticaron a Millie, la esposa de El Gordo de Molina, por no peinarse. "Ella no tuvo para ir a la peluquería"; "Ella pudo ir a una peluquería"; "Tanto que critica y no tiene para salón de la señora su Santísimo", y "A ella no le alcanzo el dinero para ir al peluquera", fueron otros comentarios. Raúl de Molina Credit: Mezcalent Hasta el momento, Raúl de Molina no se ha pronunciado al respecto.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Raúl de Molina desata polémica por atuendo en los Premios Juventud: "Dios mío, parece un payaso"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.