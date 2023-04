Raúl de Molina conmueve con su emotivo mensaje desde Marrakesh El presentador hizo un parón en sus vacaciones para compartir un sentido escrito. "Como tú no habrá nadie, ahora, ni nunca mas”. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Raúl de Molina está de vacaciones en Marrakesh y disfrutando junto a su familia de unos días inolvidables esta ciudad. A pesar de no estar trabajando, el presentador siempre está conectado con la actualidad. Por eso, se tomó un momento para compartir su sentir y su dolor ante la partida de uno de sus grandes amigos, Andrés García. A través de un mensaje en sus redes sociales, el conductor cubano contó anécdotas y momentos entrañables que vivió con el actor durante tantos años de unión y amistad. Unas palabras de las que se desprende su respeto y admiración hacia el actor, no solo como profesional, sino también como persona. Raúl de Molina Raúl de Molina | Credit: IG/Raúl de Molina "Siempre lo recordaré por el cariño y amistad que me brindó desde que comenzó mi carrera en televisión. En los años cuando llegué a Telemundo fue donde conocí a Andrés García y lo entrevistaba cada dos semanas. Esta foto se la tomé en Veracruz donde comenzó a filmar la novela El Peñón del Amaranto, de Víctor Hugo O'Farril alrededor del año 1993 y se enojó con la producción, y como buen Andrés, se fue del proyecto. Desde ese momento, nos hicimos amigos", lee parte del escrito. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además, contó cómo eran sus largas conversaciones y cuántos momentos claves de su vida y su carrera le tocó cubrir. Lo que arrancó como una unión profesional, se convirtió en una verdadera amistad. Hoy, Raúl despide con tristeza, pero también con mucho cariño, al primer actor. "Hoy, al enterarme de su fallecimiento sólo puedo decir: 'Andrés, como tú no habrá nadie, ahora, ni nunca más'. Te recordaré toda mi vida, y gracias por decir siempre las cosas como son y gracias por todo lo que aprendí de ti, Maestro. Que Viva para siempre Andrés García", le despidió.

