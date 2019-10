Raúl de Molina confiesa en Festival People en Español lo que no lo deja dormir por la noche

Ni el café ni las redes sociales o la televisión. Lo que mantiene a Raúl de Molina despierto todas las noches es un “problema” del cual no puede librarse fácilmente.

El presentador de Univision lo confesó en un panel titulado “Las familias saludables son familias felices“ en el Festival People en Español en el que participó junto a su colega de Univision, la conductora Ana Patricia Gámez del nuevo programa Enamorándonos.

“A veces tengo problemas de dormir porque mi esposa ronca y no me deja dormir. Cuando llegué aquí a Nueva York dormí superbien y el día anterior dormí de maravilla”, confesó el Gordo de Molina, quien también reveló su lucha contra la cafeína: la reduce el apetito pero le quita el sueño.

“Uno de los serios problemas que tengo es que tomo café —y eso se lo digo a todos los que toman café— si tú tomas café después del medio día, no vas a poder dormir”, advirtió. “Pasas el día bien y te ayuda a controlar el apetito y te da menos hambre, pero entonces no puedes dormir. [Me] paso la noche entera en el iPad o en el iPhone”.

Image zoom Jared Siskin/Getty Images for Festival People en Español

Ana Patricia no reveló ninguna dificultad con el sueño, pero admitió que no le gusta ir al doctor. De hecho, no ha pasado por una consulta desde que tuvo a su hijo Gael a principios de año. Eso sí, ha optado por incluir opciones más saludables a su rutina diaria, puesto que su salud y la de sus hijos es prioridad, apuntó.

¿Qué come Ana Patricia un día cualquiera? “Varía porque nunca me he considerado una buena cocinera, ni soy amante de la cocina. Sin embargo, me encanta comer, me encanta disfrutar la comida casera y de restaurantes. Por la mañana me como una avena, creo que la avena es saludable y luego me hago unos huevos cuando regreso de dejar a la niña en la escuela”.

Eso sí, tomar mucha agua. “Dejé los refrescos y todo lo que son las bebidas procesadas. Culturalmente en México crecimos tomando refrescos; desayunabas, comías y cenabas con refresco. Es algo que tardé muchísimos años en quitármelo como costumbre”.

Image zoom

De Molina resaltó que uno de los factores que más no afectan hoy en día es el estrés, algo a lo que nadie es ajeno. “Uno tiene estrés hasta cuando se mete en el jacuzzi”, señaló el presentador, en referencia al recordado segmento de su show El gordo y la flaca en que compartía con estrellas rodeado de burbujas.

No te pierdas detalles de todo los que está pasando en Festival People a través de nuestras redes sociales.