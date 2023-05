¡Raúl De Molina comparte orgulloso el gran triunfo de su hija Mía! El presentador y su esposa celebraron emocionados el nuevo logro de Mía. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ha sido una semana muy especial para Raúl De Molina, y no porque haya estado cubriendo la coronación de Carlos III y disfrutando de unos días en Londres, sino por algo mucho más significativo y especial. El presentador compartía en sus redes, una vez más, el gran orgullo que siente como padre. Y es que, Mía De Molina, les ha dado un nuevo motivo a él y a su esposa Mily para estar más que felices. Desde Washington D.C., donde la joven ha estudiado su carrera universitaria, el conductor mostraba unas imágenes con las que todo padre sueña cuando sus hijos son pequeños. Molina Raúl De Molina celebra el triunfo de Mía | Credit: IG/Molina Un logro más que merecido para la joven quien ha concluido sus estudios con los mejores resultados y un futuro prometedor por delante. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mía, quien acaba de cumplir 23 años, se graduó en la American University de Negocios Internacionales y allí estaban sus padres, siempre a su lado, para felicitarla, abrazarla y mostrarle su orgullo. "Qué felicidad junto a toda su familia y amigas, Feliz Día de la Madre para Mily, por siempre estar más que pendiente de Mía", escribió Raúl celebrando este día por partida doble. Un momento lleno de emoción en el que la recién graduada no cesó de sonreír, festejar y mostrarse dichosa por un nuevo sueño cumplido. ¡Muchísimas felicidades!

