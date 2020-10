Close

¡Raúl de Molina comparte fotos inéditas del día de su boda por su 26º aniversario! El co-presentador de El gordo y la flaca mostró unas imágenes muy personales de uno de los días más felices de su existencia. "Feliz de compartir mi vida con Mily que tiene un corazón tan grande como mi cuerpo". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Muchas personas pueden decir que han estado o están casadas pero pocas pueden presumir de seguir unidos después de 26 años. Raúl de Molina y su entrañable esposa Mily lo pueden gritar a los cuatro vientos. Y no solo eso, también que siguen igual o más felices que el primer día. Con motivo de su aniversario, el conductor cubano compartió unas fotografías muy personales del día en el que unieron sus vidas en matrimonio. Unas imágenes cargadas de amor, felicidad y la ilusión de que esa unión fuese para siempre. De momento, lo están cumpliendo al pie de la letra. "Hace 26 ańos atrás me casé con la persona que mas quiero en el mundo, Mily. Vean todas las fotos de mi boda en la iglesia Little Flower de Coral Gables y la fiesta en el hotel Biltmore. Feliz de compartir mi vida con Mily que tiene un corazón tan grande como mi cuerpo", escribió un cariñoso Raúl en sus redes. Aunque ha llovido mucho desde entonces, la verdad sea dicha, los enamorados mantienen el mismo entusiasmo, las ganas y la buena energía de aquel entonces. Han estado y están juntos en las buenas y en las malas y han tenido la dicha de convertirse en padres de una hermosa y responsable mujer, Mila. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Juntos soñaron con construir un hogar y así lo han hecho. Después de 26 años y todo lo vivido, Raúl y Mily están dispuestos a seguir sumando vivencias y momentos inolvidables. ¡Muchísimas felicidades y gracias por ser un ejemplo de amor y familia unida!

