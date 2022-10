Así celebró Raúl de Molina su aniversario 28 de casado con Mily ¡Mira las fotos! El presentador cubano Raúl de Molina celebró 28 años de matrimonio con Mily. Mira las fotos de la celebración y el mensaje que dedicó a su esposa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Raúl de Molina y su esposa Mily celebran 28 años de matrimonio. El copresentador de El gordo y la flaca (Univision) celebró esta importante fecha junto a su esposa, su suegra y su hija Mía en un exclusivo restaurante. "Hoy cumplo 28 años de casado con Mily y salí a comer con mi suegra que tiene 84 años y Mía. Gracias Mily por tan bello matrimonio", expresó el presentador cubano en Instagram. Sus seres queridos lo llenaron de mensajes. "Feliz aniversario, parece que fue ayer", comentó su amiga, la presentadora María Celeste Arrarás. "¡Qué bendición! ¡Felicidades! ¡Los quiero!", expresó la ex Miss Universo puertorriqueña Dayanara Torres. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Raúl de Molina Credit: (Rich Fury/Getty Images) La pareja recién viajó a África, donde disfrutaron de un safari y los hermosos paisajes de Capetown. "Nos reíamos mucho, siempre se estaba riendo, era muy cariñosa, muy buena gente. Era una mujer muy sencilla", dijo Raúl a Despierta América (Univision) sobre qué lo enamoró de su esposa. Además bromea que cuando eran novios ella se reía de sus chistes y ahora, después de casados, ya no.

