¡El cumpleaños más loco de Raúl de Molina! Esto fue lo que hizo para celebrar sus 63 años La ocasión lo merecía, así que el conductor cubano y su esposa Mily de Molina tiraron la casa por la ventana y festejaron este nuevo año ¡de una manera única y a lo grande! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Parece que Raúl de Molina se ha tomado muy en serio esa famosa frase de "solo se vive una vez". Así que para su 63 cumpleaños ha querido hacer una de esas locuras maravillosas que dan alegría la cuerpo y al corazón. Esta semana los espectadores de El gordo y la flaca no veían a su querido conductor en el plató. ¿Dónde estará? ¿En qué andará? Pues el cubano está celebrando su cumpleaños casi como si de una boda gitana se tratara, con todos los lujos, diversiones y, por supuesto, durante varios días. Y claro está, en la compañía de su esposa Mily de Molina. Unas imágenes de él y su mujer de lo más contentos caminando por un lugar empedrado y desconocido hacía saltar todas las alarmas de la que se avecinaba para su día especial. "Visitando la ciudad de Cáceres aquí en España", escribía el presentador, quien además acudía al Museo de Arte Contemporáneo del lugar. Raúl quiso que la llegada de sus 63 primaveras fuera en ese país que le gusta tanto por su cultura, y por qué no decirlo, por su gastronomía. Y después de esta ciudad histórica de Extremadura, partieron rumbo a Madrid, la capital española que tanto se disfrutan y en la que degustaron de la comida china en un sitio más que emblemático. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con la sonrisa tatuada en sus rostros, la pareja estuvo rodeada de amigos quienes celebraron con Raúl el estreno de un nuevo año. "Celebrando mi cumpleaños en Madrid", escribió junto a esta viva imagen de la felicidad. En apenas tres meses repite viaje a este país donde ya estuvo disfrutando en plenas navidades, en esa ocasión también conocieron Sevilla y sus rincones mágicos. Ni siquiera el susto tras quedarse dentro de un ascensor les ha frenado para volver al país. Aunque alejado de Miami y su gente querida, sus compañeros de trabajo como Lili Estefan o Clarissa Molina no se olvidaron de él y le felicitaron en su día con bonitos mensajes en las redes. Sus chicas de la 'oficina' le echan mucho de menos, pero de momento tendrán que esperar para felicitarle en persona ya que Rauli sigue celebrando su cumpleaños a lo grande, ¡como se merece, felicidades!

