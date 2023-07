"No ha estado bien en los últimos días": Raúl de Molina sobre la ausencia de Lili Estefan en El gordo y la flaca La conductora cubana ha tenido que ausentarse del programa de Univision. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Raúl de Molina Karina Banda y Raúl de Molina; Lili Estefan | Credit: Instagram El gordo y la flaca (x2) Los conductores de El gordo y la flaca (Univision), Lili Estefan y Raúl de Molina, conforman una de las parejas televisivas más exitosas y queridas de la televisión hispana. Desde que aparecieran por primera vez juntos en 1998 –el primer programa se emitió el 21 de septiembre de 1998– los presentadores de origen cubano no han dejado de llevar cada tarde entretenimiento, diversión y alegría a un sinfín de hogares hispanos que eligen El gordo y la flaca para amenizar sus tardes y enterarse de todo lo que sucede en el mundo de la farándula. 'El gordo' sí ha aparecido esta semana en el programa, pero 'la flaca' no. Lili Estefan Lili Estefan | Credit: Instagram El gordo y la flaca El lunes, el show salía al aire sin la conductora, y no porque estuviera de vacaciones. Karina Banda Karina Banda y Raúl de Molina | Credit: Instagram El gordo y la flaca "Lili no se siente bien en el día de hoy y nos acompaña Karina Banda", informaba nada más iniciar el show Raúl, quien forma parte de la lista de los 50 más bellos de People en español. Raúl de Molina Raúl de Molina | Credit: Instagram El gordo y la flaca Este martes, la conductora seguía sin sentirse bien por lo que tampoco pudo dejarse ver en el programa. La esposa de Carlos Ponce volvía a ocupar su lugar en el show. "Lili continúa en su casa, no ha estado bien en los últimos días", se encargaba de explicar el presentador. "Está acompañándome aquí mi querida Karina Banda". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde el perfil de Instagram del programa, que acaba de alcanzar los 5 millones de seguidores, se le deseó este martes una "pronta recuperación a nuestra flakita". Lili, por su parte, no ha compartido nada al respecto a través de las redes sociales. Nos sumamos a los mensajes de buenos deseos para que se recupere pronto.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image "No ha estado bien en los últimos días": Raúl de Molina sobre la ausencia de Lili Estefan en El gordo y la flaca

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.