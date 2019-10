Raúl Araiza anuncia que se separa de esposa Fernanda Rodríguez: así fue su relación By ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next El actor y presentador mexicano hizo el anuncio de su separación de su aún esposa, con la que lleva casado 24 años, durante la emisión del programa matutino Hoy (Televisa) que conduce desde hace muchos años, además de en un mensaje en las redes sociales en el que pide respeto a la intimidad de su familia. Empezar galería ¿Fin al amor? Image zoom Mezcalent Raúl Araiza anunció en vivo en Hoy que lleva varios meses separado de su esposa Fernanda Rodríguez. Advertisement Advertisement Tiempos amorosos Image zoom IG/Raúl Araiza La pareja llevan 24 años casados. Muy unidos Image zoom IG/Raúl Araiza “Arrancando tu cumple amor!! 💝💗🎂🎂”, compartió el presentador el año pasado por el cumpleaños de su esposa. Advertisement Sus hijas Image zoom IG/Raúl Araiza La pareja tiene dos hijas: Camila (izq.) y Roberta. Momentos cariñosos Image zoom Raúl Araiza “Tardecita…..chillaoutera😎💗”, compartió el mexicano el pasado agosto. La pareja ya había atravesado momentos difíciles, como la crisis matrimonial que sufrieron en 2015 por una supuesta infidelidad y en la que el presentador se fue un tiempo de la casa. Salida familiar Image zoom IG/Raúl Araiza Ese viaje a Nueva York, como atestigua esta foto en Coney Island, lo hicieron con sus hijas. “sobre todas las cosas seguiremos siendo familia ¡por siempre!”, dijo en el mensaje anunciando la separación. Advertisement Advertisement Advertisement Su último evento juntos Image zoom Mezcalent La última vez que se les vio en un acto público de la mano fue en la alfombra roja del estreno del musical Jesucristo Superestrella en Ciudad de México. Familia unida Image zoom IG/Raúl Araiza “Comida de fin de año familiar l❤ ❤ ❤”, dijo el mexicano, quien en el anuncio de su separación dejó claro que mantenía una buena relación con Rodríguez y se guardó los motivos de la decisión de la pareja. Su mamá Image zoom IG/Raúl Araiza Además de sus hijas, Raúl Araiza también puede contar con el amor y el apoyo de su madre, la actriz Norma Herrera. Advertisement Advertisement Advertisement Siempre juntos Image zoom IG/Raúl Araiza “Seguiremos siendo amigos y socios del negocio, es mi mánager y para toda la vida, madre de mis hijas”, apuntó Araiza en Hoy. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

Close View all gallery

Close View image Raúl Araiza anuncia que se separa de esposa Fernanda Rodríguez: así fue su relación

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.