Raúl Araiza revela la cirugía estética que se hizo en el rostro Tal como ocurre con algunas famosas, los hombres también gustan de cuidarse para verse bien frente a las pantallas de televisión. Raúl Araiza habla por primera vez que se operó por vanidad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Para verse bien en televisión, no solo las mujeres se someten a diversos tratamientos y cirugías estéticas con el fin de tratar de detener el paso de la edad. Pero este tipo de procedimientos no son exclusivos de las féminas, también los hombres suelen cuidarse de diversas maneras. Así, Raúl Araiza confesó que se sometió a una intervención en el rostro para quitarse la papada para lucir mejor. "La papada si me la tronché [operé], pero hace como 15 años, cuando hice [la telenovela] El juego de la vida. A esta [señalando su cuello] sí me di mate [me la quité]", reveló a los medios de comunicación. "Fuera de eso ha sido mucho aparato", agregó. "No salgo en traje de baño, sin camisa, ni nada porque no quiero agredir [bromeó]". El conductor de Hoy habló de la polémica que se suscitó cuando accedió a someterse a un tratamiento estético durante la transmisión en vivo de dicha emisión. Cuando concluyeron de aplicarle los fillers en el rostro, se descubrió una bolitas que le preocuparon. "Son depósitos que quizá no, las bolitas, que les decía las chichitas en los ojos, pero es agua; ese líquido se puede deshacer y en la noche, que hice Bandamax, ya se había quitado", explicó. "Nunca me lo hubiera puesto si no supiera en las manos de quién estoy. Pero eso es algo que también los hombres [nos hacemos]. A mí no me jala el bótox, me lo he puesto dos veces, como te sientes encarcelado", advirtió. "También era hacerlo al aire y no me imaginé que iba a causar tanta conmoción, es que si se veía feo, pero después ya agarró y en la noche ya estaba bien". Raúl Araiza Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pese a la controversia, Raúl Araiza quedó satisfecho con el resultado porque le quitó algunos años de más. "Si se ve acá [bien su rostro]. Yo mismo dije, no estaba tan madreadón. Pero tenía mis jaladones acá, pero Karen [la especialista] si me las quitó. Ya no tengo los 56 años que acabo de cumplir", concluyó.

