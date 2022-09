Raúl Araiza regresa al centro de rehabilitación Tras dar a conocer sus problemas con el alcohol, Raúl Araiza reveló haber estado en rehabilitación. Ahora, estará de regreso en el lugar donde lo ayudaron. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unas semanas, Raúl Araiza dio a conocer que estuvo en un centro de rehabilitación con el fin de lidiar con su adicción al alcohol. Si bien, el actor reconoce que logró una importante recuperación a nivel emocional, aprovechará que hay días de asueto en México para regresar unos días a terapia de mantenimiento. "Me voy solo [al centro de rehabilitación] y ha estar con mis rollos, mi onda. No soy muy clavado. Hacer ejercicio, estar bien, llevarme mi literatura, mis películas; me estoy disfrutando mucho, la verdad. Después de todo lo fuerte que estuvo, hay que aplicarlo", reveló Araiza a los medios de comunicación. "Me guardé [en rehabilitación] y tengo tarea que hacer. Hoy tengo que [regresar] porque ahí hay especialmente terapias. Mi terapeuta está adentro también. Es un plan de estar trabajando. Ahorita hay cosas de doctor y hay que atenderlas". El conductor del matutino Hoy confesó que está soltero, pero se siente muy tranquilo y en paz consigo mismo; así que no tiene prisa por iniciar una nueva relación sentimental."Estoy muy contento. Creo que es el mejor momento de toda mi vida porque es cuando más vacío he estado, cuando por fin encontré el por qué, ya lo expliqué, y hay que seguir ahondando en eso. He estado muy alegre, sin peso de nada; siempre ocuparme", explicó. "A mí si me ha gustado estar solo. Ahorita llevo así seis meses; de verdad, estoy dedicado a hacer lo que tengo que hacer". Raul Araiza Raul Araiza | Credit: Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Raúl Araiza también descartó algún intento de romance con Candela Márquez, como se rumoró. De momento, su único interés es recuperarse a nivel emocional.

