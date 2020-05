Esta fue la inesperada reacción de Raúl Araiza cuando su hija publica una foto sexy La hija más pequeña del conductor de televisión ya tiene 21 años. ¡Mira cuánto ha crecido! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una de las hijas del presentador de televisión Raúl Araiza publicó una sensual fotografía en sus redes sociales y su papá no pudo evitar dejar un comentario sobre lo hermosa que luce. Segura de su belleza y carisma, Roberta Araiza dejó a sus más de 20,000 seguidores boquiabiertos al compartir una imagen de sí misma topless con una chaqueta verde y unos pantalones color rosa pastel. “Qué bonita te hice cara... Te amo chula”, le escribió a su hija el conductor mexicano del programa Hoy, que se transmite por Univision, admirando su belleza natural y acompañando el mensaje con cuatro corazones rojos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Además de Roberta, el actor tiene otra hija, Camila, su primogénita. Al igual que su hermana, es una influencer en las redes sociales donde comparte su pasión por el yoga y su amor por los perros. A finales del año pasado, el actor también “regañó” en forma de broma a Camila, de 23 años, después que ella publicara una foto en traje de baño. "Te me tapas en este preciso momento, escuincla rebelde", le escribió Araiza. Luego de su divorcio con quien fuera su esposa por más de 20 años, Fernanda Rodríguez, el también actor está viviendo una nueva etapa en el amor y recientemente hizo pública su relación con la psicóloga y su compañera de set María Amelia Aguilar. La pareja ha participado en videollamadas en el programa de televisión, donde ambos han hablado de cómo pasan la cuarentena a distancia y sus secretos para mantener viva su relación en tiempos de coronavirus.

