Raúl Araiza reacciona a las íntimas confesiones de Consuelo Duval. ¿Qué dijo? El conductor mexicano se muestra apenado luego de que la actriz revelara que él fue el primer hombre en su vida. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Se dice que los caballeros no tienen memoria cuando de relaciones amorosas se trata. Y quizá esa sea la razón por la que Raúl Araiza ha evitado a toda costa hablar de las reveladoras declaraciones de la actriz Consuelo Duval, quien dio a conocer que el conductor no solamente fue su primer novio, sino que también con quien tuvo su primera experiencia sexual. La semana pasada, Duval reveló al programa La última y nos vamos con Yordi Rosado que mantuvo un tórrido romance con Araiza cuando trabajaba como recepcionista para la empresa Televisa mientras cursaba la preparatoria, y fue ahí donde el actor la conquistó. “[Fue] mi primer novio, que mi hermano como se encabr..ó, hizo [escándalo]”, reveló la actriz. Duval dio detalles de aquel primer encuentro que, según contó, tuvo lugar en un motel “de cortinita”. “Viéndolo por el lado en que la primera vez es la que te marca la vida, qué bendición que fue con un hombre tan hermoso como Raúl Araiza, porque independientemente que estaba en la época del desmadre, a mí en lo personal siempre me hizo sentir profundamente amada”, aseguró Duval. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero ese amor, al parecer, no fue suficiente ya que el conductor terminó la relación para cortejar a la actriz Daniela Castro. “A mí me dejó por Daniela Castro y me dolió mi corazón”, agregó Duval. Ante las reveladoras declaraciones de la actriz, los compañeros de Araiza en el programa Hoy le preguntaron sobre la relación de juventud de los ahora amigos, pero el conductor mantuvo su postura de caballero y se abstuvo de ahondar en el tema. “Ella siempre lo dice, la verdad nos llevamos increíble”, se limitó a responder el presentador, quien en octubre anunció que se divorciaba de quien fuera su esposa por 24 años, Fernanda Rodríguez. Por su parte, Duval insistió que su ex novio siempre la trató como una princesa y que hoy por hoy mantienen una linda amistad. “Era muy amoroso. Como que yo le daba ternura”, dijo.

