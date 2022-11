Raúl Araiza presume tratamiento estético en el rostro Con el fin de verse mejor, Raúl Araiza se sometió a un procedimiento en la cara y lo dio a conocer públicamente. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que llevar a cabo diversos cuidados para verse bien ya es no algo exclusivo de las mujeres. Ahora, también los caballeros se someten a diversos procedimientos para el cuidado de su cuerpo y rostro, y más se trata de figuras públicas. Así lo demostró Raúl Araiza quien hace unos días se sometió a un tratamiento estético en el rostro. "¡Ya vine por mis chichis en los ojos y tratamiento! Con mi hermosa doctora Karen Carrillo", escribió Araiza para acompañar el video donde mostró el mencionado arreglito. Esto tipo de procedimiento se realiza mediante tecnología EPM, donde se lleva a cabo una combinación de energía de electroporación y administración transdérmica utilizando una herramienta especial de microchip; su fin es rejuvenecer el rostro a través de la aportación de los nutrientes necesarios para regenerar la piel. Raúl Araiza Raúl Araiza | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De hecho, en dicho audiovisual la doctora habla de la importancia de este tipo de procesos. "Le vendrá muy bien este procedimiento porque todos los días le maquillan el rostro en el programa matutino, además de que su piel está expuesta a las luces, por lo que este procedimiento ayuda a humectar la piel", explicó. Los internautas se pronunciaron ante esta curiosa revelación del conductor. "¡Te calmas! ¿¿¿Qué vas a hacer con tanta guapura???"; "Pero a sus 58 años se mira muy bien. Felicidades"; "Que bueno que te consientas y te cuides"; "Como nuevo negrito"; "Siempre cuidándote. Tú muy bien negrito", y "Negrito te estás consintiendo rico. Que te den un tecito", fueron algunos comentarios. No es la primera vez que Raúl el negro Araiza se hace tratamientos estéticos; en una ocasión realizó uno en plena transmisión en vivo. Con ello, quedó demostrado que le gusta verse bien.

