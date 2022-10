Raúl Araiza revela las razones que lo llevaron a ingresar a una clínica de rehabilitación Tras estar en rehabilitación a causa de sus adicciones, Raúl Araiza explica por qué tomó la decisión de buscar tratamiento. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unas semanas, Raúl Araiza dio a conocer que, recientemente, pasó un tiempo en una clínica de rehabilitación con el fin de seguir combatiendo la adicción al alcohol con la que ha luchado durante varios años. Ahora, el actor revela por qué decidió someterse a este tipo de tratamiento. "Es muy personal. No soy ejemplo nunca de nada, pero bueno como ha sido tan público. Cuando hablo de mí, digo que lo mejor es pedir ayuda. Si tocas fondo levantarte, no se puede solo", confesó Araiza a los medios de comunicación. "Es de humildad, de pedir ayuda y de aceptar, conocer, mente abierta y decir 'qué tengo'". El también conductor del matutino Hoy bromeó por su estancia en el centro donde se recuperó. "Me mandan a las clínicas cada semana. Estaba en Acapulco. Una cosa es tomar terapia y otra cosa es encerrarme", aclaró. Raúl Araiza también dio a conocer que se realizo un tatuaje para recordar el momento en que decidió tomar acciones para combatir sus adicciones y ahora solo está interesado en seguir adelante con su vida. "Esta [fecha] fue el día que salí de rehabilitación", explicó. "Me la grabé porque es muy importante; todos mis tatuajes tienen un por qué. Y para mí fue muy importante saber el día que por fin encontré todo lo que había estado ocultando, evadiendo, tapando de mi vida desde niño. No tiene que ver ni mi vida de casado, ni mis relaciones amorosas, ninguna". Raúl Araiza Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Me estuve peleando mucho con la aceptación de una enfermedad como es la adicción y la adicción es muy grande a diferentes sustancias y emocional", continuó. "Pero pones cara buena onda y siempre estás tratando de ser conciliador cuando en el fondo estás muerto en partes".

