¿Hubo una tercera en discordia en el divorcio de Raúl Araiza? En México se soltó el runrún de que la causante del divorcio de Raúl 'El Negro" Araiza y su mujer sería una popular conductora mexicana. By Mayra Mangal Esta semana arrancó con el anuncio que hizo públicamente el conductor mexicano Raúl "El Negro" Araiza de que se divorciaba de la que fuera su mujer por 24 años. Con la voz rota el también actor confesó en el programa Hoy (Univision) que la unión con su adorada Fernanda había llegado a su fin. "Hace varios meses Fernanda y yo pusimos pausa a nuestro matrimonio", expresó consternado el presentador. "Nosotros no terminamos una historia de 24 años que ha sido maravillosa llena de alegrías tengo a mis dos hijas que son nuestro más grande tesoro: Camila y Roberta". "Ella sigue siendo mi mánager, es mi socia en algún negocio pues sobre todo es la madre de mis hijas Es la mujer que más he amado y amaré en mi vida", confesó con rostro solemne. "Yo me necesitaba mover, la decisión fue mía. Cuando uno ama las cosas no siempre tienen que terminar mal". El anuncio dio rienda suelta a las malas lenguas que de inmediato insinuaron que en la separación habría una tercera en discordia: Yanet García, la llamada "Chica del Clima", una personalidad televisiva mexicana. Otros sugirieron que se trataría de Elba Andrade, una sexy modelo de Playboy con quien Araiza sostuvo un romance que explotó públicamente en 2016. Sin embargo, ya desde entonces Andrade había dejado muy en claro que al salir a relucir su affaire con el conductor él le había retirado a ella la palabra y que por culpa del escándalo los hombres no se le acercaban. "No tengo nada bueno qué decir", aseguró con furia la modelo de entonces 34 años a Univision. Elba Andrade brindó esta entrevista a Mezcalent para hablar largo y tendido sobre su relación con "El Negro" Araiza y porqué se dejaron de hablar: Araiza dejó de compartir fotos al lado de su esposa (aquí segunda de derecha a izquierda) hace muchos meses. Esta foto data de octubre del 2018: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sin embargo, Araiza ha sido claro y firme a la hora de contar su verdad: "Entendiendo que soy una persona pública más no mi familia, es por eso que comparto este comunicado para que no haya espacio para chismes ni suposiciones", explicó Araiza en un post emitido este martes por medio de su cuenta oficial de Twitter. El presentador insiste que ésta fue una decisión personal que le ha costado lágrimas y que por encima de todo estarán siempre sus queridas hijas.

