Raúl Araiza rompe el silencio sobre el noviazgo de su hija con otra mujer Camila, la hija mayor de Raúl Araiza, hizo público su romance con otra chica. Ahora, el conductor del programa Hoy habla al respecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En el marco de la marcha de la comunidad LGBT, que se llevó a cabo en diversas partes del mundo, Camila, la primogénita de Raúl Araiza, decidió dar a conocer su romance con otra chica. Ahora, el conductor del programa Hoy rompe el silencio y habla al respecto. "A mí no me sorprendió porque aparte [Camila] ya tenía la relación con [Camila, su novia]; le digo 'Cam dos'. Porque ya le dije [a la novia de su hija]: 'Ya ganaste otro papá, otra familia'. La queremos mucho, es una tipaza, mujerón. Fernanda y yo le decimos [a nuestra hija] 'cuídala mucho, porque ésta sí vale la pena, no como tus exes", mencionó a los medios de comunicación. "Como mi hija hablaba conmigo, de esto, hace tiempo, le dije 'vive tus sueños, no son los míos'. Creo que los adultos tenemos que romper con esos moldes con los que nos educaron. He sido muy tradicional dentro de todo, pero amo a la comunidad, tengo grandes amigos y tengo grandes experiencias con la comunidad y se me hace algo muy importante, no porque mi hija lo haya decidido abrir, sino cualquiera", agregó. "Si he sido libre en mi forma de vivir, también su madre, pues por qué vamos a limitar a nuestros hijos". Respecto a la decisión de la chica de dar a conocer su noviazgo, el también actor la apoyó para que lo hiciera cuando ella decidiera que era el mejor momento. Raúl Araiza Raúl Araiza | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Le dije 'a tu tiempo. Si quieres, si no quieres'. Soy público, no es lo mismo toda la gente de la marcha a la gente que son 'hijos de'. Nos amamos profundamente, la admiro profundamente, siempre ha sido muy valiente Camila, en su forma de pensar". Raúl Araiza e hija Camila Credit: Raúl Araiza Instagram Raúl Araiza realizó una conclusión final. "Hay que entender perfectamente bien la sensibilidad, la comprensión y el reflejo que puede haber entre dos personas; no importa el sexo, es lo de menos. Nunca fue sorpresa, además lo hizo en un día muy importante, no sé si lo tenía preparado o no, pero ella simplemente fue feliz. Hay papás que son muy duros con esta situación, sí creo que deben de reflexionar si quieren llenar sus expectativas o que sean felices sus hijos", concluyó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Raúl Araiza rompe el silencio sobre el noviazgo de su hija con otra mujer

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.