Raúl Araiza confiesa que estuvo fuera de Hoy para luchar contra el alcoholismo Tras estar ausente en Hoy, Raúl Araiza abre su corazón y revela los conflictos que le han ocasionado su adicción. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Durante un tiempo, Raúl Araiza estuvo ausente del matutino Hoy, en el cual es uno de los conductores principales. Ahora, el también actor reapareció y relató abiertamente que la causa de su salida temporal se debe a que tuvo que tratarse contra el alcoholismo que padece desde hace varios años. "Somos una familia aquí en todos los momentos, en los buenos, en los malos. ¿Cuándo pedir ayuda? Básicamente, lo que te dice el alma, es cuando quieres dejar de sufrir. El sufrimiento es lo que te lleva a pedir ayuda", explicó Araiza en la mencionada emisión mexicana. "Puedes tocar fondo en cuanto a tus emociones, que no las sabe uno manejar y lo que quieres es no sentir, ¿cómo no sientes? adormeciendo esos sentimientos. Hay gente se lo come, lo vomita, fuma, bebe. El chiste es no sentir. Porque no hay un autoconocimiento, que es lo que fui hacer". El Negro Araiza aclaró que, justamente, sus problemas emocionales lo llevaron a utilizar el alcohol como una forma de escape. "En mi caso, este trabajo aquí, tenemos diferentes temas emocionales que tenemos que enfrentar, pero lo que tenemos que hacer aquí es dar una buena cara, siempre sonriendo para nuestro público. Explicando y dando, y tapando lo que realmente tenemos", continuó. Raul Araiza Raul Araiza | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Raúl Araiza reconoció que la ausencia y falta de reconociendo de su padre, Raúl Araiza Cadena, le ocasionó esos problemas internos que sigue arrastrando hasta la fecha y que encontró en el alcohol un paliativo. "Mi padre fue un hombre sin amor, no sabía darlo él; entonces, viví esto desde el abandono. Luego, me manda cuatro años fuera de México, sin yo entender el por qué exilio. Al regresar me doy cuenta que estoy muy roto por dentro. No obstante, sigo luchando", confesó. "Tengo contacto con la sustancia [alcohol] y dije 'de aquí soy'", continuó. "volvió mi mejor amigo, me dio servicio".

