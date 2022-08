Raúl Araiza revela que ha estado con Pablo Montero en clínicas de rehabilitación Sin tapujos, Raúl Araiza habló abiertamente de su problemas con el alcohol; ahora, revela que también ha apoyado a Pablo Montero con este mismo conflicto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado lunes 22 de agosto de 2022, Raúl Araiza dio a conocer que estaba en rehabilitación porque tiene problemas con el alcohol. Incluso, el conductor de Hoy explicó las causas que lo han llevado a encontrar en las bebidas embriagantes un paleativo de sus problemas emocionales. Ahora, revela que Pablo Montero le pidió ayuda y estuvieron juntos en una clínica para controlar adicciones. "Esto es personal. Con Pablo [Montero] me llevó muy bien desde antes y también nos ha unido este puente. En algún momento, lo llevé a Monte [un centro de rehabilitación de adicciones] porque él pedía ayuda", dio a conocer Araiza a los medios de comunicación. Es un tema que él y yo hemos hablado mucho. Nunca hablo de otras personas, pero aquí creo que él sabe muy bien, igual que yo, que es lo que tenemos que hacer y que no. Todos sabemos aunque no tengas una enfermedad; sabemos muy bien cuando alguien actuó o actuamos de una forma, lo sé perfectamente bien. Lo qué pasa es como me dicen 'Raúl sé coherente y honesto conmigo'. Y él tiene que ser honesto con él". El también actor explicó el alcoholismo " es una enfermedad de pérdidas, vas perdiendo, perdiendo, perdiendo y perdiendo"; por lo tanto, es fundamental reconocer a nivel personal que hay un problema con el exceso. "Ir a rehabilitación existe en todo el mundo; hay que querer no es para quien lo necesite, sino para quien lo quiere. Tienes que querer", explicó. Raul Araiza Raul Araiza | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Raúl Araiza habló de cómo ha sido su propio proceso en esta lucha contra su adicción. "Tuve lapsos muy buenos, tuve siete años perfectos; luego lo dejé y luego me rompí la madre. Antes de volver a tomar, me fui a encerrar", relató. "Hay que trabajarlo, pero si digo ojo, es otra vida cuando ya lo aceptas, lo entiendes, lo admites, es otra vida. No lo había abierto tanto porque siempre quise guardar, dentro de todo, un poquito de privacidad".

