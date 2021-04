Ratifican que Shakira cometió fraude en España por 17.4 millones de dólares Si bien Shakira ya realizó el pago correspondiente y alega ser inocente, las autoridades hacendarias españolas la señalan como responsable de defraudación fiscal. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En 2018, se dio a conocer que Shakira enfrentaría una causa penal en España por el delito de fraude fiscal. Esto se determinó luego de investigar sus cuentas y concluir que entre 2012 y 2014, presuntamente defraudó por 17.4 millones de dólares a Hacienda tras no pagar los impuestos correspondientes de la renta (IRPF) y patrimonio habiendo afincado su residencia en este país a partir de 2011. Pese a lo anterior, la cantante supuestamente evitó cumplir las obligaciones con el fisco al simular que en los años referidos no residía en dicha nación y ocultando ingresos mediante un entramado de sociedades o empresas domiciliadas en Islas Vírgenes británicas, las Islas Caimán, Malta, Panamá y Luxemburgo; lugares que son considerados como paraísos fiscales. Si bien la intérprete de "Ojos así" realizó el pago por 17.5 millones de dólares más las correspondientes deudas e intereses, continúa alegando su inocencia. Aún así, la Agencia Tributaria emitió un nuevo informe donde se ratifica que la colombiana sí cometió dicho ilícito. Shakira Credit: Shakira Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La defensa de la compositora argumenta que su agenda de conciertos y televisiva demuestra que, durante el periodo estipulado, permaneció menos de 183 días en España, lo cual la eximía de obligaciones tributarias. Además, de que se estableció oficialmente en Barcelona hasta el 2015, cuando dio a luz a su segundo hijo. Sin embargo, según refirieron, este miércoles, fuentes jurídicas a la agencia EFE, en su informe adicional sobre el caso los técnicos de Hacienda contradijeron estos razonamientos. De acuerdo con el Periódico de Cataluña, la titular del Juzgado de instrucción número dos de Esplugues de Llobregat, en Barcelona, donde fincó su residencia oficial la pareja sentimental de Gerard Piqué, citó a los técnicos de Hacienda y a los peritos de la defensa para que, el próximo 8 de julio, expongan sus respectivas tesis sobre cuáles eran las obligaciones fiscales de la cantante. Habrá que esperar a esta nueva audiencia para saber si Shakira es absuelta o no del cargo de fraude fiscal.

