"¡Listos para lo que viene!": Rashel Díaz y Ximena Duque dan pistas de lo que se traen entre manos Las dos mujeres de armas tomar unen sus fuerzas para ayudar a los demás y adelantan a sus seguidores que llegan cosas muy buenas y en conjunto. ¿Qué planean? Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si hay dos mujeres todoterreno, sin duda, esas son Rashel Díaz y Ximena Duque. Desde su salida de televisión, sabemos mucho más de ellas que cuando estaban frente a las cámaras. Ambas comparten su pasión por el trabajo, por sus maridos y por sus sueños, de los cuales nos han dado un pequeño adelanto en una imagen que dice más que mil palabras. Las también compañeras y colegas de la empresa Monat se traen algo entre manos y así se lo han hecho saber a su público. Image zoom Rashel y Ximena Siempre han tenido muy buena relación, primero porque ambas coincidieron en Telemundo y, segundo, porque son mujeres emprendedoras que no saben estar quietas. En esta imagen que también recoge a sus maridos, Jay Adkins y Carlos García, dejan claro que se avecinan sorpesas: "¡Listos para lo que viene!", escribió Rashel, quien agradeció todo el apoyo de la pareja en esta nueva etapa. "Gracias Jay y Ximena por todo. Estamos listos para lo que está por llegar", escribió la cubana. Image zoom Ximena y Rachel IG/Ximena Duque SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Y qué viene? Con un "Sí, querida", Ximena afirmó lo que dijo la que fuera conductora de Un nuevo día pero no dio más detalle. Sus vidas han dado un giro de 180 desde su salida de la cadena y viven entregadas a ayudar a otras mujeres sin dejar de ponernos al corriente de sus vidas y aventuras a través de las redes. En estos días la futura mama de Skye recibió el galardón de Presidente 2020 de Monat y Rashel y su esposo estuvieron con ella para brindar por ello y acompañarla en este logro tan importante en su carrera. Algo están cocinando y viniendo de ellas seguro que la cosa promete.

