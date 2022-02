Rashel Díaz y Carlos García dan tips sobre cómo lograr ese balance entre la vida familiar y empresarial Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Además de ser esposos, Rashel Díaz y Carlos García son socios empresariales. "Empezamos el día bien temprano, tomamos café, vamos al gimnasio y nos ponemos a trabajar. Tratamos de tener una agenda bien equilibrada", dijo la cubana en entrevista con People VIP. Ambos presentan diversos programas de ayuda, cursos, consejos y además tips para poder ser autosuficiente y crecer eu entorno personal, profesional y de pareja. No todo es trabajo. Rashel y su esposo también se dan tiempo para celebrar su amor. "Es un trabajo diario, no hay fórmula secreta. Nos damos tiempo para todo. Por ejemplo, los jueves hacemos date night, vamos a un restaurante, hablamos de nosotros y no del trabajo. Los viernes organizamos la semana [de trabajo]. Es constante. Revisamos lo que nos hace bien y lo que podemos cambiar". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Rashel Diaz esposo carlos garcia Rashel Díaz junto a su esposo Carlos García | Credit: Cortesía La pareja, que lleva ocho años de casados, compartió sus planes para celebrar el Día de San Valentín y también reveló tips para crear un balance entre ser pareja y ser socios. Mira la entrevista completa en el video colgado arriba. ¡Sintoniza cada semana People VIP de People en Español! Entérate de lo último en el mundo del entretenimiento, así como lo más hot en la moda y belleza en el show que se transmite lunes, miércoles y viernes a las 6:00 p.m., hora del este/ 3:00 p.m. hora del oeste, por Facebook Live. Todos los capítulos disponibles en nuestra página de Facebook.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Rashel Díaz y Carlos García dan tips sobre cómo lograr ese balance entre la vida familiar y empresarial

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.