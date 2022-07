¡Rashel Díaz toca la cima profesional con un nuevo proyecto! "Le va a cambiar la vida" La empresaria cubana sorprende a todos con un nuevo emprendimiento que ha resultado ser todo un éxito. Un paso más en su carrera que va llenar de luz las vidas de muchas familias. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Durante su etapa en televisión parecía inviable que Rashel Díaz hiciera otra cosa que no fuese ponerse delante de las cámaras. Pero su salida de Telemundo fue, casi sin darse cuenta, el empujón que necesitaba para tocar la gloria personal y profesional. Actualmente, no solo supera en cifras sus ingresos televisivos con sus actuales proyectos laborales, sino que se siente mucho más feliz y plena de hacer un trabajo que, además de llenarle, ayuda a cumplir sueños. Cuando parecía que Rashel ya había alcanzado un momento único e inigualable en su carrera de empresaria, la cubana ha dado un paso más y se ha atrevido con un nuevo emprendimiento que ha resultado ser un éxito arrollador. Un espacio con el que no solo va a transformar su vida, sino que va a cambiar las de sus participantes. Rashel Díaz Rashel Díaz | Credit: Instagram Rashel Díaz Después de un tiempo anunciándolo, por fin esta semana arrancaba a través de la Escuela Rashel un curso transformador. Se trata de Organiza tu vida y alcanza cualquier meta en 30 días, un espacio que ofrece las herramientas para aprender a cómo cumplir sus propósitos. Ella y su compañera Mary, dos mujeres emprendedoras y empresarias, se convierten en mentoras de otras para enseñarles a organizarse y cumplir todo aquello que se propongan, sin excusas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su primera entrega ha sido un éxito sin precedentes que llenó de emoción y llevó casi hasta las lágrimas a Rashel. El concepto nace de querer compartir sus tips más personales de cómo alcanzar todo lo que deseas sabiendo dar los pasos correctos y no perderse en el camino. "Su salida de televisión le hizo replantearse su vida profesional y esto es un poco de su replanteamiento y que ustedes también vean que pueden hacer nuevas cosas y romper un poquito estas armaduras que tenemos y hacer lo que verdaderamente nos gusta, y no estar atado a un trabajo en el que trabajas de 9 a 5 y odias", expresó su amigo el Chef James. El cocinero sigue unido, no solo en términos de amistad con Rashel, sino también en lo profesional gracias a su agencia Create Media Agency, con la que ayudan a personalidades con temas de marketing, negocios y redes sociales. De ahí que a través de las suyas asegurase que este nuevo proyecto de su amiga. "Fue un éxito total y rotundo, a partir de hoy le va a cambiar la vida a Rashel". Encantada con lo que acaba de pasar y deseosa de seguir abriendo puertas a los demás, la comunicadora ha abierto una nueva entrega para agosto.

