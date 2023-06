Rashel Díaz estrena trabajo ¡mañana jueves! "Es un proyecto totalmente guiado por Dios" Rashel Díaz estrena un nuevo proyecto que está guiado de la mano de Dios, todo los detalles, ¡felicidades! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rashel Diaz Rashel Diaz | Credit: Enrique Tubio vía Mediaconceptspr Rashel Díaz está imparable. No conforme con ayudar a las personas a conseguir amor propio y autestima a través de sus redes sociales y múltiples conferencias en solitario y junto a su esposo Carlos García, la empresaria cubana estrena el día de mañana el podcast De menos a más con Rashel Díaz. ¿Por qué hay que escucharlo?, ¿qué tendrá diferente a otros podcast? La también influencer habló en exclusiva con People en español de las razones por las que hay que ser parte de este nuevo proyecto. "Es totalmente guiado por Dios", confiesa Díaz. "Son los pasos a seguir que Dios me ha mostrado para seguir mi propósito". Cuéntanos sobre este nuevo podcast que estrenas mañana, ¿qué tendrá de especial? Cada uno de nosotros como seres somos diferentes y tenemos un propósito diferente. El podcast mío en este caso tiene que ver con mi propósito de vida, mi propósito de vida tiene que ver con el mundo interior de las personas, va de la mano de Dios. Esto es un proyecto totalmente guiado por Dios. Son los pasos a seguir que Dios me ha mostrado para seguir mi propósito. ¿Qué temas se abordarán? Este era el próximo paso que [Dios] me estaba llevando y el propósito es ayudar a todas las personas para [que tengan] todos los resultados que la mayoría anhelamos: finanzas maravillosas, relaciones [exitosas]. Para tú poder alcanzarlos [todo esos anhelos] tenemos que trabajar en el mundo interior, [a través del podcast] les damos herramientas. El podcast no está obligado para tener invitados, habrá sesiones de preguntas y respuesta, es abierto y libre, está dedicado al crecimiento personal, para trabajar de adentro hacia afuera. Rashel Díaz Podcast Rashel Díaz Podcast | Credit: Coretsía Rashel Díaz via MediaconceptsPR ¿Por qué decidiste realizarlo? La razón principal desde mi experiencia, escuchando a tantas personas, la mayoría mujeres, veo en ellos es una inconformidad con el lugar en donde están en cualquier área, en el área personal, de trabajo, en sus relaciones, en su área espiritual que piensan que no son suficientes. Hay carencia de autoestima y valor propio y todo eso lo cubre trabajar en tu mundo interior. Todo eso lo vamos a cubrir en el podcast porque es mi llamado, porque es lo que yo viví. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Viví el éxito desde la parte profesional, lo que muchos llaman una vida glamorosa en la televisión como artistas, en eventos espectaculares y todo lo agradezco, pero llegando a mi casa yo sentía un gran vacío y yo nunca entendía por qué estaba ese vacío aunque externamente tenía todo. No fue hasta que Dios llegó a mi vida y pude trabajar la falta perdón hacia las personas que me habían lastimado, la falta de valor propio que tenía, cómo yo [basaba] mi identidad en cosas materiales, en cosas que yo poseía y no en mi creador que era Dios [que entendí]. Todo parte de adentro hacia afuera, ¿quién no quiere sre feliz? Todos, pero si no te amas, es imposible que otros te amen. Esa es la razón porque quieres ser mejor.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Rashel Díaz estrena trabajo ¡mañana jueves! "Es un proyecto totalmente guiado por Dios"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.