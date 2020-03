Tras Adamari López y Chiquibaby, Rashel Díaz también se ausenta de Un nuevo día El matutino de Telemundo se encuentra actualmente sin sus tres presentadoras principales. ¿Qué está sucediendo? By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La crisis del COVID-19 está azotando con fuerza a Un nuevo día. Si bien afortunadamente no hay ningún caso de contagio, el matutino de Telemundo amanecía el pasado lunes sin dos de sus conductoras principales, Adamari López y Chiquibaby, debido a que ambas permanecen desde hace días en cuarentena voluntaria como medida de prevención ya que mientras la primera había estado cerca de alguien que posteriormente fue diagnosticado con coronavirus, la segunda acaba de regresar de Europa, epicentro de la pandemia. Para sorpresa de muchos televidentes, el martes el show mañanero de la cadena de habla hispana volvía a contar con otra importante ausencia femenina: la tercera. Esta vez era Rashel Díaz la que no se dejaba ver en el matutino, desatando todo tipo de especulaciones a través de las redes. “¿Dónde está Rashel? ¿Qué le pasó?”, se podía leer entre las decenas de mensajes de preocupación que invadieron las publicaciones de Un nuevo día ante la repentina ausencia de la conductora. Image zoom Chiquibaby, Rashel Díaz y Adamari López SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Este miércoles la presentadora cubana tampoco aparecía en el matutino. Pero, ¿qué le sucede a Rashel? ¿por qué lleva ya dos días alejada del programa? Fue la propia conductora la que dio una explicación de lo que está pasando a través de sus redes sociales, donde compartió un vídeo detallando el motivo de su ausencia. “Muchos me han estado preguntando por qué no estuve en el programa, simple resfriado, eso es lo que tengo, tan simple como eso, entonces por supuesto que decidí quedarme en casa a recuperarme, a sentirme mejor, a descansar para poder regresar ya muy pronto”, informó en Instagram. Mientras Adamari y Chiquibaby se mantienen en cuarentena y Rashel se termina de recuperar de su resfriado, el matutino tiene esta semana dos presentadoras invitadas de lujo: Myrka Dellanos y Laura Flores, quienes, si no hay cambios, estarán conduciendo el show hasta el próximo viernes. Advertisement

Tras Adamari López y Chiquibaby, Rashel Díaz también se ausenta de Un nuevo día

